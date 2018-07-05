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商务部：美征关税是向全世界开火 也是向自己开火

商务部：美征关税是向全世界开火 也是向自己开火
2018年07月05日 10:16 海外网
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　　原标题：商务部：美国征收关税是向全世界开火 也是向自己开火

　　海外网7月5日电  据商务部7月5日新闻发布会消息，商务部发言人高峰在新闻发布会上称，中国作为经济全球化、全球产业链的重要支持者和参与者，很多出口产品都是外资企业生产的产品；美方公布的关税清单中有200多亿产品，是在华的外资企业生产的，如果美方启动征税，实际上是对中国和各国企业、包括美资企业的征税。美国是在向全世界开火，也是在向自己开火。

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责任编辑：桂强

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