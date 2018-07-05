商务部：美征关税是向全世界开火 也是向自己开火

原标题：商务部：美国征收关税是向全世界开火 也是向自己开火
海外网7月5日电 据商务部7月5日新闻发布会消息，商务部发言人高峰在新闻发布会上称，中国作为经济全球化、全球产业链的重要支持者和参与者，很多出口产品都是外资企业生产的产品；美方公布的关税清单中有200多亿产品，是在华的外资企业生产的，如果美方启动征税，实际上是对中国和各国企业、包括美资企业的征税。美国是在向全世界开火，也是在向自己开火。
相关新闻：
中美贸易战生变
分析解读
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 被中纪委网站“点名”后 日本人感动得...
- 【 军事 】 出鞘：中国如何借鉴以色列坦克的教训
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 某“当红影星”父亲求助：女儿拒绝赡...
- 【 科技 】 英国收治首例网络游戏成瘾患者
- 【 教育 】 大学考试允许带小抄 学生：还不如闭卷
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有