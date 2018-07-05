原标题：陈水扁儿子竞选宣传照遭台湾网友恶搞：我爸贪污

图片来源：社交平台

海外网7月5日电 台湾前地区领导人陈水扁之子陈致中近日在社交平台上传三张竞选宣传照，为参选高雄市议员造势。照片均为他和民进党高雄市长参选人陈其迈二人合照，并配文称“1、2、3，哪一张做广告牌（竞选广告牌）好呢？”陈其迈的父亲陈哲男是陈水扁执政时期的“副秘书长”，因司法黄牛案被判刑入狱。此举立即引发岛内民众关于“贪二代”联想，一张恶搞照在迅速社交平台疯传。合照中二人身旁各加了一行字，陈致中右边标注：我爸贪污；陈其迈左边写着：我爸帮他爸贪污。

唤醒民众痛苦记忆

前国民党文传会主委李明贤随后在社交平台质问：陈致中公开挑宣传照，这样好吗？他以为陈水扁与陈哲男的关系，外界都淡忘了吗？阿扁曾说：我做了法律不允许的事！陈哲男则是长期在阿扁身边，真是合作无间。人家是政二代，这两人联结会不会是难听的“贪污二代”？真要绑在一起，唤醒人民痛苦的记忆吗？这是选举，应该发起“全民联署一起来、拒绝贪污再回来”运动，陈致中敢签吗？

底下有不少网友回复，“有用吗？陈水扁的支持者不认为他贪污啊，就算事证摆在面前，这些人一样可以说那是爱台湾啊！”还有人想到陈幸妤之前在媒体面前发飙讲过的话“民进党哪个人选举，没拿我爸的钱？”

台北市民意代表参选人游淑慧则讥讽称，陈致中和陈其迈两人“蛇鼠一窝”“狼狈为奸”。并表示，拒绝投票给陈致中、陈其迈的理由有一千个，但她还是想了五个投给他们的理由：理由一：喜欢政二代，请投他们！理由二：喜欢贪渎定罪的政客，请投他们的二代！理由三：相信歹竹出好笋的，请投他们！理由四：相信陈水扁、陈哲男的贪污定罪都是冤枉的，请投他们！理由五：相信民进党、蔡英文执政的，请投他们！高雄的朋友，一起来想想：为什么要支持他们？！

阿扁获准为儿子陈致中站台 遭网友骂翻

图片来源：台媒

据台媒早前报道，陈致中为冲刺民进党高雄市议员初选办造势晚会，台中监狱竟称为兼顾人伦，获准陈水扁为儿子站台，但须遵守“不上台”“不演讲”“不谈政治”“不受访”，可停留1.5小时。网友对此骂翻：看到你，票就投不下去了！

网友愤怒说：“贪污犯保外就医还可以参与政治活动，全世界也只有贪扁一家可以了。”“又加深对这对父子的厌恶感！”“台湾人的包容力是世界第一名，这种国际认证的贪污犯家庭，还能在这个国家社会顺风顺水，真不简单！”“身体很好，抓回去关吧！”

还有网友说：“让他上，让全世界看看我们绿到发青的选民。”“让我们见识一下，什么叫做嫖妓后，还能顺利成为民代的奇迹吧！”“真恶心的政党跟一家人，这就是民进党执政下的产物！”（海外网 李连环）

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