北京大学：今年暑假每人限参观一次需实名制预约

原标题：北京大学今年暑假推出个人参观校园网上预约系统

新京报快讯 （记者王俊）今天，记者从北京大学处获悉，今年暑期个人想进北大参观，可提前7天进行网上预约，预约系统计划于2018年7月7日开始试运行，每天开放3000个名额。

“此前公众来北大参观，存在排队等候时间比较长的问题，采取网上预约的方式，校方和参观公众都能做好准备，可以进行合理科学的行程安排。” 北大保卫部副部长邢劲松表示。

预约后进校需验证身份证并刷脸

据介绍，预约系统实行实名制预约和实名制验证准入制，个人预约方式有三种：（1）扫码进入“参观北大”小程序进行预约；（2）进入北京大学官方微信（iPKU1898）菜单页进入“参观北大”小程序进行预约（官方微信系统及小程序二维码见附图）；（3）进入预约系统主页（https：//visitor.pku.edu.cn ）按照指引完成预约。

年满10周岁以上可以独立预约，年满16周岁以上每人最多可为通行的2人预约，预约者须与同行者一同入校。未满10周岁的儿童须有家长或监护人预约并陪同入校。

预约系统实行实名制预约和实名制验证准入制，能够有效安排和管理参观人员流量、参观时间并设置专属通道，计划于2018年7月7日开始试运行。公众进校时公众需携带身份证，刷身份证并进行人脸识别。

团体预约则需登录北京大学保卫部主页（http://www.bwb.pku.edu.cn/），提前三个工作日按要求预约。

暑假期间北大校园向团队和个人一天总共会开放6000人左右的名额。“学校发展规划部对参观人员流量进行测算，维持校园参观舒适度的人数大概是一天5600人，这次设置为6000人左右的名额也是对这个峰值的突破。”邢劲松说。

每个手机号、身份证号假期内只可成功预约入校一次

校园参观开放时间是7月14号到8月20号，每天分上下午两个时段，上午是8点半到11点，下午是2点到4点半。如果学校举办大型活动或有不可抗力情况发生时，将停止对外开放，网络预约名额也将被取消。北大将提前发布公告在学校主页上，并将短信通知，系统会自动再给一次预约机会。

值得注意的是，每个手机号、身份证号，假期内只可成功预约入校一次。行程变化需先取消预约后重新申请。限制预约入校一次，邢劲松表示，这是出于公平起见，因为预约数量可能满足不了公众需求，所以把尽可能多的数量留给公众。

网上预约可遏制黄牛、黑导现象

暑假期间，带着孩子到北京一睹最高学府风采成为不少家长的选择，随之校门口也出现了黄牛、黑导等现象，对此，邢劲松表示，北京市公安局、城管、交通执法部门多年来一直在对这种行为进行治理，这次实行网上预约对参观人员真实性做了一些要求，可以遏制这种现象。

此外，对于校内职工带外来人员进校参观，以此营利的行为，邢劲松告诉记者，北大对本校师生员工依法管理，如果出现这种情况，学校打击力度很大，会移交司法机关依法处理。

责任编辑：张义凌