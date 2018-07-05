台男子袭击蔡英文卫兵案二审 改判减刑4个月

原标题：台湾男子袭击蔡英文卫兵案二审 改判减刑4个月

中新网7月5日电 据台湾《联合报》报道，台湾男子吕军亿2017年8月18日偷走军史馆展览的二战日本军刀，持刀赴台湾地区领导人蔡英文办公室，砍伤站哨卫兵，台北地方法院2018年3月22日判吕军亿有期徒刑7年，台湾“高等法院”7月5日上午二审宣判，因吕军亿与军史馆“达成和解”，改判为有期徒刑6年8个月，比一审减少刑期4个月。

2017年8月18日，吕军亿先到台北市万华区购买手套、榔头等，进入军史馆，敲破展示柜，偷走军刀，再前往台湾地区领导人办公室，砍伤一卫兵。

台湾检方以携带凶器盗窃、毁损、携带刀械、妨害公务、侵入住宅与杀人未遂6罪，起诉吕军亿。吕军亿辩称，没有杀人意图。但台北地方法院法官认为吕军亿偷的军刀刃长66厘米，刀柄长24厘米，单面开锋，对人威胁并非小型器械可比，加上吕军亿攻击卫兵的头部与颈部，因此认定吕军亿构成杀人未遂罪。

不过，台湾“高等法院”表示，军史馆在盗窃军刀、损毁展示柜等方面已与吕军亿达成和解，因此下调刑期。但杀人未遂部分，因吕军亿先砍卫兵一刀，后来在阶梯上再挥刀，法院认为是连续行为，这部分刑期不变。

被砍的周姓卫兵已退伍，表示自己脖子因被砍而留下疤痕，右耳麻痹，不过听力没有受损，他向吕军亿索赔300万元新台币。

责任编辑：桂强