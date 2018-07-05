印度航空不再列台湾为“国家” 学者曾叫嚣绝不改

原标题：印度航空不再列台湾为“国家” 此前学者叫嚣绝不改

印度航空（今日印度）

海外网7月5日电 全球绝大多数航空公司官网均已将“台湾”改标“中国台湾”，面对大势所趋，此前“不为所动”的印度航空终于决定整改，将官网上的“台湾”字样改为“中华台北”。此举打了印度激进学者的脸，有印度学者曾叫嚣，印度没有理由遵循一个中国原则。

中国民航局日前致函44家外国航空公司，要求其整改涉港澳台信息，纠正其官网相关内容中违反中国法律、违背一个中国政策的错误做法。大多数航空公司已遵照要求改标“中国台湾”，但还有美国等国家的少数航空公司拒绝整改，印度航空此前也不予整改，截止到6月，仍将“台湾”作为“国家”显示。不过，印度媒体发现，印度航空现在已经做出了整改。

据“今日印度”报道，印度航空（Air India）近日已经将官网上的“台湾”字样改为了“中华台北”。继新加坡、日本及加拿大等国的航空公司改变描述之后，印度跟随了它们的脚步。印度航空此前表示，会将此事提交给印度外交部处理，印度媒体称，这可能预示着印度方面对类似事件的态度有所转向。

海外网发现，印度航空的订票页面确实已标注了“台北，桃园国际机场，中华台北（Taipei， Taoyuan International Airport， TPE， Chinese Taipei）”字样。

印度航空官网截图

此前台湾“中央社”27日曾报道，印度金德尔全球大学（OP Jindal Global University）国际事务学院资深研究员曼尼（Tridivesh Singh Maini）在谈及这一问题时声称，除非“一个印度”获得承认，否则印度没有理由遵循一个中国原则，并更改涉及台湾的名称。

这名印度学者口中的“一个印度”，是指要求别国承认印度的领土包括与巴基斯坦有主权争端的克什米尔地区，以及和中国有主权争端的藏南地区（印度称“阿鲁纳恰尔邦”）。不过，印度航空如今的整改，是正式地打了印度部分学者的脸。毕竟，全球绝大多数航空公司官网均已改标“中国台湾”，这就是国际上的大势所趋。

目前，只剩下美国等少数国家的航空公司还拒绝改名。英国《金融时报》6月曾引述知情人士的话称，美国官员已要求美联航、美国航空和达美航空不要听从中国的要求修改其网站和地图上对台湾的标注。该人士表示，美国航空公司本身愿意在一段时间后遵守中国的要求，但特朗普政府似乎有意在这个问题上与中国对抗，而不管航空公司的看法。

美国驻华使馆6月28日发表声明称，中方已拒绝美方有关就中国要求美航空公司将“台湾”称谓改为“中国台湾”进行磋商的请求。对此，中国外交部发言人陆慷表示，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。中国民航局下发的有关通知，体现了中国政府在一个中国原则问题上一贯、坚定的立场，有关要求完全合法合理。他强调，一个中国原则是中美关系的政治基础，不容谈判和磋商。美国政府理应敦促有关企业恪守一个中国原则，尽快对网站作出整改。（海外网 杨佳）

责任编辑：桂强