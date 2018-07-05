港媒：中国需求推高金属价格 锂价上涨超300%

原标题：港媒：中国电动汽车需求推高金属价格 锂价上涨超300%

参考消息网7月5日报道 港媒称，中国对用于电动汽车的电池组的胃口拉动了需求增长，使得钴、锂和镍的全球价格急速上涨。

据香港《南华早报》网站7月3日报道，在过去的两年里，锂（一种通常从海水中提取的银白色金属）的价格上涨了300%以上。钴（主要作为开采镍和铜的副产品）的价格去年上涨了129%，镍的价格上涨了4.6%，创下两年来的新高。

报道称，中国为减少温室气体排放而支持发展电动汽车是导致这些金属价格上涨的主要原因。

据中国汽车工业协会称，在去年生产的3000万辆汽车中，电动汽车仅占2.3%。根据摩根大通公司分析师尼克·赖的预测，到2025年这一比例可能增至五倍，达到12%。

报道称，大多数电动汽车电池都基于锂，以及钴、锰、镍和石墨的混合物，这些材料的需求量都很大。

报道称，摩根大通的预测显示，到2025年全球对锂的需求可能会增长20%。

摩根大通称，预计在2017年到2025年期间，镍的需求将增长11倍。

报道称，分析人士指出，同样，预计在未来几年里，铜和原铝的需求量也会增加。

报道认为，另一方面，原材料价格上涨正日益成为中国电池制造商担忧的一个问题。中国宁德时代新能源科技有限公司在其首次公开募股的招股说明书中警告说，公司业务可能会受到关键商品价格飙升以及所需材料短缺的影响。

报道称，标普全球评级公司的分析师迈克尔·弗格森表示：“市场担心的主要问题之一是，由于锂和钴供应短缺，电动汽车正常的需求量将会减缓。”他说，电动汽车需求量增长会使开采钴、锂或铜的矿业公司从中获益。

1月26日，工人在位于江苏如皋经济技术开发区的陆地方舟纯电动汽车生产线上作业。（新华社）

责任编辑：桂强