AIT处长卸任前一句玩笑话 台湾“独派”却认真了

原标题：AIT处长卸任前一句玩笑话，台湾“独派”认真了。。。。。。

梅建华的玩笑话是否真的让蔡英文笑得很开心？（图片来源：“中央社”）

[环球网报道 记者 徐亦超]“美国在台协会”（AIT）处长梅健华即将卸任，而台湾地区领导人蔡英文也在7月3日颁授梅健华“大绶景星勋章”，表彰他对“台美关系”的贡献。不过，梅建华在致辞时玩的一个“小幽默”却可能会令台当局很尴尬。更为令人无语的是，“铁杆”独派组织中有人对待梅建华的玩笑话还颇为认真，将其做了“严肃”的放大解读。

据台湾“联合新闻网”7月5日报道，梅健华在致词中表示，接下来他没工作就是失业了，蔡英文这边“我想应该是蛮乐意帮我牵线，听说最近台大校长这边有开缺，也许我能试试看。”

梅建华讲的这番话自然被不少人看成是开玩笑的话，相比也会令蔡当局感到很尴尬。但一向“亲美挺独”的“北美台湾人教授协会”会长李中志却有自己的“独到见解”，他在脸书上贴文写道，“AIT梅健华幽了台大校长出缺一默，其实不只是单纯的“冷笑话”一则，透露的讯息耐人寻味。”

李中志还煞有介事地提出了自己的四点分析，其一，“台大校长遴选案”争议多时，至今仍找不到校长，但AIT自始自终都在密切关注这件事，再来，AIT认可教育部门的做法，所以台大校长出缺，不是“卡住”，第三，台大校长的人选“亲中不如亲美”，第四，AIT卸任处长去当台大校长不错，李中志认为，“其实台大的水准会三级跳。”

值得注意，从2月下旬“拔管案”伊始，“北美台湾人协会”就开始尽力为蔡当局的决定送上“神助攻”，发表一份所谓的报告宣称管中闵抄袭学生论文，该协会还要求台大校长遴选委员会不要再为管中闵“护航”。

台当局教育部门“拔管”至今已有近半年时间，先后已经有潘文忠、吴茂昆两任“教育部长”下台，台大校长至今悬缺已逾一年。而台湾“中研院”昨天（4日）举行“院士会议”，以80票表决通过，大学校长遴选时，台教育部门应尊重“大学法”的精神及规定，执行校长聘任事宜，期间台大校长当选人管中闵还首度现身人社组讨论现场，不过因提案内容与他有关，他旋即离开。

颇为讽刺的是，执行“拔管”决定最为卖力的前“教育部长”吴茂昆被曝任职台湾东华大学校长期间，未经学校同意拿学校专利到美国开设师沛恩生技公司。台“监察院”3日以13票全票通过对吴茂昆的“弹劾”，全案将移送公务员惩戒委员会。

对此，美国《世界日报》的评论可以说正中要害，虽说吴茂昆个人操守和台大校长“拔管案”是两回事，但若不是为了“拔管”，为何会接连折损了两个“教育部长”、新“教长”和台大校长迄今仍然悬缺？

“中时电子报”的质疑相信也代表很多岛内学者的心声，“台当局的做法让过去20多年良性的两岸学术交流瞬间成了一种白色恐怖，再正常不过的讲学、兼课，如今都成了罪状陷入追杀。这难道是民进党想在台湾教育史上留下的政绩？”

责任编辑：桂强