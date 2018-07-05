江苏省15个市级新税务机构今日统一挂牌

原标题：今天上午，江苏省各市级新税务机构统一挂牌

2018年7月5日上午，江苏省15个市级新税务机构（13个设区市及苏州工业园区、张家港保税区）统一挂牌，这标志着江苏省原各市国税局、地税局正式合并，深化国税地税征管体制改革又向前迈进了一大步。

国家税务总局江苏省税务局联合党委书记、副局长王学东和南京市委常委、常务副市长、市委秘书长杨学鹏共同为国家税务总局南京市税务局揭牌。南京市副市长冉华出席挂牌仪式并讲话。国家税务总局第10联络（督导）组常务副组长刘金良出席挂牌仪式。国家税务总局江苏省税务局联合党委委员、南京市税务局联合党委书记、局长文月寿主持挂牌仪式。

王学东表示，国税地税征管体制改革是深化党和国家机构改革的重要内容，具有高度的政治性和重要性。通过机构合并、职责调整，构建优化高效统一的税收征管体系，有利于更充分地发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用；通过发挥税务部门税费同征同管同服务的优势，有利于更好地落实以人民为中心的发展思想。今天各市税务局统一挂牌，标志着改革在全省市县级税务部门层面全面启动。希望各市局要以挂牌为新契机，加快推进办税和缴费便利化改革，不断提升营商环境竞争力，给人民群众带来更多的获得感。以挂牌为新台阶，抓收入、优服务、保稳定、守纪律，实现改革和各项税收工作“两不误、两促进”，更有力地保障国家税收安全，更充分地发挥税收职能作用，更好地服务全省经济社会高质量发展。

根据国税地税征管体制改革总体安排，6月15号，省级税务机关已先行实现了合并。截止目前，已围绕服务纳税人发布多个公告，并推出了“一厅通办”“一键咨询”“一网办理”等为民便民利民举措，统一了政策执行口径和执法标准，增强了税收政策确定性。全省241个办税服务厅已全部实现“一厅通办”，12366纳税服务热线全面启用新的语音导航。原江苏省国、地税电子税务局整合成“江苏省网上税务局”，纳税人可通过统一渠道和界面进行登录，实现关联业务的一次性办理，纳税人的获得感进一步增强。

同一天，国家税务总局江苏省税务局联合党委副书记、局长侍鹏与苏州市委常委、常务副市长王翔共同为国家税务总局苏州市税务局揭牌。国家税务总局江苏省税务局联合党委委员分别出席了全省各市级新税务局挂牌仪式。各市党委、政府有关负责同志、市级新税务局领导班子及内设机构负责人参加了当地的挂牌仪式。

责任编辑：张申