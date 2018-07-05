四川各市州新税务机构今日统一挂牌

原标题：四川各市州新税务机构今统一挂牌：持续优化税收营商环境

按照党中央、国务院和税务总局、省委省政府关于国税地税征管体制改革的部署，在6月15日国家税务总局四川省税务局正式挂牌后，全省各市（州）国税局、地税局于7月5日上午10点合并且统一挂牌，标志着全省国税地税征管体制改革又向前迈进了重要的一步。

6月15日，国家税务总局四川省税务局正式挂牌。

国家税务总局四川省税务局联合党委书记、副局长刘建国在成都市税务局揭牌仪式上指出，改革国税地税征管体制是以习近平同志为核心的党中央着眼全局作出的重大战略部署。刚刚结束的省委第十一届三次全会提出要大力实施“一干多支、五区协同”的发展战略，作为“一干”的成都，在全国、全省区域发展新格局中的定位将更加凸显。希望成都市税务局以挂牌为新起点，扎实平稳做好各项改革工作和税收工作，着力将成都局打造成为“西部改革创新示范局、收入质量标杆局、纳税服务样板局、依法治税模范局、人才建设引领局、党建工作先锋局”，为纳税人提供更加优质高效便利的服务，为成都经济社会发展作出新的税务贡献。

据介绍，自6月15日国家税务总局四川省税务局正式挂牌后，6月22日上午，四川省委常委、常务副省长、省国税地税征管体制改革专项小组组长王宁主持召开了省国税地税征管体制改革专项小组会议暨全省税务工作座谈会。国家税务总局四川省税务局随即先后召开全省税务系统机构改革工作推进会暨培训会和全省税务系统机构改革动员部署会，对机构改革进行了再动员、再部署，推动改革工作再细化、再落实，各项改革任务均按照先期制定的路线图、时间表有序有力有效推进。

据记者了解，目前纳税人在综合性办税服务厅、网上办税系统已可统一办理所有税收业务，享受“一厅通办”“一网通办”等优质服务，12366纳税服务热线同步实现涉税业务“一键咨询”，社会和纳税人的获得感将得到进一步提升。

在挂牌仪式上，全省各市（州）税务局主要负责人一致表示，坚决在思想上、政治上、行动上拥护改革、支持改革、投身改革，不忘初心，牢记使命，扎实抓好组织收入工作，全面落实税收优惠政策，持续优化税收营商环境，更好地服务于地方经济社会发展，展现四川税务部门的新气象、新作为、新风采。

国家税务总局四川省税务局班子成员分别出席了有关市（州）新税务局挂牌仪式，各市（州）党委政府有关负责同志、国家税务总局四川省税务局21个联络（督导）组负责人、市（州）新税务局领导班子及内设机构负责人参加了当地挂牌仪式。

来源：四川新闻网

责任编辑：张申