他当选市长5个月卸任 已出任中纪委重要职务

原标题：当选市长5个月卸任，他已出任中纪委重要职务

近期，内蒙古鄂尔多斯市纪委监委干部监督室、组织部、机关纪委召开专题会议，传达学习杨晓渡同志在宣布中央纪委纪检监察干部监督室主要负责同志职务任免事项会议上的讲话精神，中央纪委干部监督室主任刘美频同志听取自治区纪委汇报时的讲话精神。

公开报道中，这是刘美频首次以中央纪委干部监督室主任职务出席活动。

此前，刘美频任职湖北省黄冈市委副书记、市长，去年10月卸任该职。“政事儿”（微信ID：xjbzse）梳理发现，刘美频任职黄冈市长也只有5个月时间。

去年5月5日刘美频出任黄冈代市长，5月9月，当选黄冈市长。刘美频当选市长后向各位代表和全市人民表示衷心的感谢，并承诺恪尽职守，夙夜在公，励精图治，不负众望，在新的起点上努力开创政府工作的新局面，回报各位代表和全市人民的殷切期望。他表示将扎根黄冈、建设黄冈、奉献黄冈，把代表的信任、人民的重托，转化为勤勉工作的不竭动力，把全部的力量奉献给黄冈这片英雄的土地，奉献给黄冈这座美丽的城市，努力向全市人民交出一份满意的答卷。

刘美频出生于1969年9月，他曾长期在湖北省政府办公厅工作。2016年11月由省政府金融管理领导小组办公室主任（正厅级）、省政府办公厅党组成员，调任黄冈市委副书记，后还兼任市政法委书记。

刘美频去职后，黄冈市长由湖北省商务厅原厅长邱丽新接任。邱丽新出生于1968年10月，她曾长期在原外经贸部、商务部工作，2016年8月任湖北省商务厅党组书记，12月开始担任厅长至接任刘美频。

中央纪委纪检监察干部监督室成立于2014年3月，主要工作职责就是监督执纪问责，着眼于加强对中央纪委监察部机关、中央纪委派驻纪检组、各省区市纪委相关纪检监察领导干部的自我监督，也就是主抓“灯下黑”问题。

自纪检监察干部监督室成立以来，直接立案查处了中央纪委机关魏健、曹立新等人以及山西省纪委原常务副书记杨森林，广东省纪委原副书记、省监察厅原厅长钟世坚等一批严重违纪的纪检监察干部；督办了山西省监察厅原副厅长谢克敏案和山西省晋中市原市委副书记张秀萍案；承担了有关一案双查工作；还协助委领导对履行监督职责不力的纪检监察干部进行了问责。

刘美频在任黄冈市委副书记、市长时，也曾谈到过“治党”问题。他说，《中国共产党纪律处分条例》中规定了党员的六大纪律，政治纪律是六大纪律之首，是全党在政治方向、政治立场、政治言论、政治行动方面必须遵守的刚性约束。每个共产党员要讲政治、守纪律，在政治上与党中央保持高度一致，在工作中发挥先锋模范作用。

刘美频简历

刘美频，男，1969年9月出生，汉族，湖北监利人，1990年7月参加工作，1990年5月加入中国共产党，研究生学历，管理学硕士。

1988.09—1990.07荆州师范专科学校学习

1990.07—1993.02湖北省教育委员会成人教育处干部（其间：1991.07—1993.02借调省政府办公厅工作）

1993.02—1994.09湖北省人民政府办公厅科教处干部

1994.09—1996.11湖北省人民政府办公厅科教处副主任科员（其间：1992.09—1995.07武汉大学政治与行政学院本科学习）

1996.11—1999.10湖北省人民政府办公厅科教处主任科员（其间：1996.09—1999.09华中师范大学行政学专业研究生学习；1996.11—1997.01省直机关工委党校科级干部培训班学习）

1999.10—2000.05湖北省人民政府办公厅科教处副处长

2000.05—2004.04湖北省人民政府办公厅秘书六处副处长

（其间：2000.03—2001.02省人民政府办公厅驻长阳农村基层工作队队长；2002.03—2002.06华中师范大学第24期处干班学习）

2004.04—2008.02湖北省人民政府办公厅秘书六处处长（其间：2006.09—2007.01省委党校中青班学习）

2008.02—2013.04湖北省人民政府金融管理领导小组办公室副主任

2013.04—2016.11湖北省人民政府金融管理领导小组办公室主任（正厅级）、省人民政府办公厅党组成员

（其间：2014.03—2014.07中央党校中青年干部培训一班学习）

2016.11—2016.12黄冈市委副书记（正厅级）

2016.12—2017.05黄冈市委副书记、政法委书记（正厅级）

2017.05—2017.10黄冈市委副书记、政法委书记，市政府党组书记、副市长、代市长、市长

现任中央纪委干部监督室主任。

责任编辑：张义凌