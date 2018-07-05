国产航母有望提前入役？ 军事专家这么说

原标题：国产航母二次海试在即，有望提前入役？军事专家：国产航母不做“跳级生”

[环球时报-环球网报道 记者 郭媛丹]香港文汇网发布消息称，4日首艘国产航母在完成近一个半月的坞内舾装后再次出坞。军事专家宋忠平5日对《环球时报》表示，这表明第二次海试在即，虽然国产航母海试的时间已经大大提前，但在环节上一个都不能少，国产航母不会因为有辽宁舰的经验，进展顺利，就成为“跳级生”。

首艘国产航母于5月18日完成了历时5天的首次试航任务返港，5月23日，国产航母首次进入船坞。此前有消息称，首轮出海试验的国产航母在各方面状态都比较理想。

宋忠平5日接受《环球时报》采访时表示，从目前披露的照片看，航母外观没有呈现太大差异。“在船坞内主要对航母进行了大量的检修，比如检查是不是有漏水、是不是有一些零件松动等，对每一处都要详细检查，排查排除隐患，对于发现的问题要进行处理。此外，在首次海试测试过程中通过各种仪器设备也搜集到了很多的基础信息，因此也需要在此期间对航母进行总体的调整。”

从5月23日入坞到7月4日出坞，在这么短的时间内，国产航母即将进行第二次海试，是否意味着国产航母能够提前入役？

对此，宋忠平表示，从入役的角度来讲，正常入役就可以。在一切都顺利的前提下，提前入役也不是不可以选择的一条路。“技术稳妥是最首要的问题，也就是要把所有的隐患在交付部队之前排除，让部队能够获得安全放心可靠的武器装备。这是船厂要做的最主要的工作。”

同时，宋忠平也认为航母有提前服役的必要，“只有加大海事的频度和力度才能够让航母提前服役，而且航母服役后到了部队还要进行实验，也就是适应性服役。这还需要一定的周期，所以提前入役更有必要。”

接下来，航母海事任务很重。宋忠平认为，实际上国产航母的海试时间已经大大提前。首次海试和第二次海试间隔时间如此之短，说明首次海试基本上达到了任务需求的各种指标。接下来还会进行一系列海试，加速进行海试的频度恰恰是希望让航母尽快完成海试的各个试验项目，把航母交付部队使用。

国产航母应该进行几次海试？宋忠平认为这并没有一个标准模式，“只能说是航母测试，主要是功能测试达到规定指标，而且每一次测试验证的功能是有所区别的。在最终全部功能验证完成后，将航母交付部队。”

当记者问，在辽宁舰的基础之上，国产航母海试会不会出现“跳级”，即环节上的省略时，宋忠平予以否认，“跳级可能性不大，但有可能会加快时间进程。因为辽宁舰做了一个基础，经验比较丰富。经过辽宁舰的充分摸索，有一套完整的测试大纲，不再需要有摸索过程，所以就会快得多”。

宋忠平介绍背景说，在辽宁舰之前中国并没有航母的测试经验，虽然有水面舰艇的测试经验，但航母不同于驱逐舰、护卫舰等大中型水面舰艇，属于超大型水面舰艇，因此航母的测试难度比较大。“其它国家是不会对外透露这些测试流程的，完全要靠我们自己摸索，总结。”

责任编辑：桂强