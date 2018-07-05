动车组WiFi平台运营公司揭牌：吉利腾讯共占股49%

原标题：动车组WiFi平台运营公司国铁吉讯揭牌：马化腾李书福站台

7月5日，在北京举行的“智能高铁发展暨京津城际铁路开通十周年论坛”上，新组建的国铁吉讯科技有限公司正式揭牌成立，标志着动车组Wi-Fi平台建设经营取得重要进展。

揭牌仪式上，中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福，吉利控股集团有限公司董事长李书福，腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾共同为国铁吉讯科技有限公司揭牌。

中国铁路总公司有关部门负责人介绍，国铁吉讯科技有限公司由中国铁路投资有限公司与吉利控股、腾讯携手共同组建，吉利控股、腾讯占股49%。公司负责动车组Wi-Fi平台建设和经营，将向旅客提供站车一体化、线上线下协同的出行服务，包括Wi-Fi服务、休闲文化娱乐、新闻资讯、在线点餐、特色电商、联程出行、智慧零售等。

该负责人表示，国铁吉讯科技有限公司的成立，是铁路部门深化国铁企业改革、积极发展混合所有制经济、推动高铁网+互联网“双网融合”取得的重要成果。新的合资公司组建后，将进一步规范现代企业制度，构建市场化运行机制，充分发挥各方优势，实现强强联合、合作共赢，为广大旅客提供更加丰富优质的服务，努力将国铁吉讯打造成全球知名的互联网科技公司。

吉利控股、腾讯相关负责人表示，动车组Wi-Fi市场前景十分广阔，将充分发挥品牌建设、市场经营和互联网技术等方面的优势，与铁路企业共同经营好新组建的合资公司，努力打造一支有梦想、有激情、有责任的管理团队，创建铁路互联网服务的开放合作新平台，推动面向旅客的智能高铁服务，努力改善旅客出行体验，增强旅客获得感。

来源：人民铁道

责任编辑：张义凌