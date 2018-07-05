今年7省份组织部长调整：3人出自湖北

原标题：7省份组织部长调整，3人出自湖北

近日，上海、浙江、湖北、四川集中调整省级党委组织部部长：湖北省委常委、组织部部长于绍良任上海市委常委、组织部部长；四川省委常委、组织部部长黄建发任浙江省委常委、组织部部长。

至此，2018年已有天津、上海、浙江、湖北、广西、四川、甘肃等7省（区市）调整省级党委组织部部长。

经湖北日报微信（ID：hubeiribao181）梳理，上述7地的组织部长调整中，除了新近调整的于绍良，还涉及两名湖北人：盛茂林和任振鹤。

盛茂林：反腐风暴中到山西“救火”

今年3月，广西壮族自治区党委常委、组织部长喻云林调任天津，接替盛茂林，担任市委常委、组织部部长。

盛茂林是湖北黄石人，但他并没有留在这座华中重要的工业城市任职，一参加工作就插队到了隔壁省份湖南的郴县（今郴州市北湖区和苏仙区），三年知青生活开启了盛茂林扎根湖南近四十年的序幕。

2007年，盛茂林进入湖南省委省政府工作，出任省委组织部常务副部长。2012年，在出任湖南省政府秘书长、党组成员、省政府办公厅主任职务两年后，盛茂林当选为湖南省副省长。

2014年9月，几乎与王儒林接替袁纯清担任山西省委书记同时，时任湖南省副省长盛茂林北上入晋，担任山西省委常委、组织部长。

在当年的反腐风暴中，山西成为首当其冲的重灾区。截至盛茂林调任山西前，共有七名副省级干部落马，其中五人曾为省委常委。因此，盛茂林到山西任组织部长，被解读为“救火”。

2017年3月份，盛茂林调任天津，任市委常委、组织部部长。今年1月27日，天津市政协十四届一次会议举行第三次全体会议，盛茂林当选为天津市政协主席，跻身正部级。

任振鹤：曾扎根恩施20余年

今年5月，浙江省委常委任振鹤出任浙江省纪委书记，后任省监委代主任。此前，他担任浙江省委组织部长。

任振鹤出生于1964年2月，湖北恩施州鹤峰县人，土家族。他早年一直在家乡恩施州工作，担任过鹤峰县委常委、副县长、县委副书记，利川市长、市委书记，恩施州委常委、副州长、州委副书记等职。

任振鹤扎根恩施20余年，后来升任湖北副省长，他还多次回到恩施各县市考察调研，指导脱贫工作。

2006年到2015年，任振鹤历任黄冈市委副书记、咸宁市长、咸宁市委书记。2015年5月，他晋升湖北省副省长，进入副部级干部序列，时年51岁。

2016年12月，任振鹤跻身湖北省委常委，并出任襄阳市委书记。他上任时，湖北省委对他的介绍是：工作思路清晰，驾驭全局和处理复杂问题的能力强，作风务实深入，推进工作力度大，开拓创新精神强，处事果断，敢于担当。任振鹤当时表示，深感责任重大、使命光荣，朝受命、夕饮冰，昼无为、夜难寐。

在襄阳工作约3个月后，2017年2月，任振鹤跨省任职，调任浙江省委常委、组织部长。

这种进入常委班子不久就跨省调职的情况并不多见，也体现了“共产党员是块砖，哪里需要哪里搬”的传统。

于绍良：离任前强调关爱基层干部

于绍良是河北赞皇人，1964年7月生，高级记者，大学学历。调任上海前，于绍良任湖北省委常委、组织部部长。

更早前，曾长期在新华社任职，先后任新华社陕西分社社长，新华社办公厅主任，新华社人事局局长，新华社副社长、党组成员。

今年6月20日，作为湖北省委组织部部长的于绍良，赴孝昌县走访慰问并调研，强调要坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，真情关爱基层干部。

在丰山镇丰新村、周巷镇荣华村、黄庙村、陡山乡进锋村等处，于绍良仔细询问乡、村干部工作生活情况，叮嘱他们要劳逸结合，勉励他们真抓实干、再立新功。





于绍良强调，基层干部是做好基层基础工作的关键和骨干，各级党组织要充分关心，满腔热情帮助解决困难，增强他们的荣誉感、归属感、获得感。

不到两周后，《解放日报》发布消息：“中共中央批准：于绍良同志任上海市委委员、常委。经上海市委决定，于绍良同志任市委组织部部长。”

来源：新华社、人民网、中国共产党新闻网、解放日报、天津日报等

责任编辑：张申