新华社：成为可靠接班人 年轻干部必须对党忠诚

原标题：培养造就一代又一代可靠接班人

新华社北京7月5日电 题：培养造就一代又一代可靠接班人

新华社记者林晖

习近平总书记在全国组织工作会议上指出：“实现中华民族伟大复兴，坚持和发展中国特色社会主义，关键在党，关键在人，归根到底在培养造就一代又一代可靠接班人。”这是党中央对年轻干部成长提出的殷切期望。

政治路线确定之后，干部就是决定的因素。建设一支优秀的年轻干部队伍，是党和国家事业发展的百年大计。我们党团结带领人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，关键在于建设一支高素质专业化干部队伍，关键在于培养选拔一批又一批优秀年轻干部接续奋斗。

我们党历来高度重视年轻干部培养工作。中共中央政治局日前审议《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》，将年轻干部成长作为关系党的事业后继有人和国家长治久安的重大战略任务进行总体部署，为年轻干部成长搭建了广阔的舞台。

成为中国特色社会主义可靠接班人，年轻干部必须对党忠诚。对党忠诚，是全体党员干部的底色，是共产党员是否合格的最基本条件。优秀年轻干部只有对党忠诚，坚持走中国特色社会主义道路，坚定不移听党话、跟党走，才能确保中国特色社会主义事业薪火相传。

成为中国特色社会主义可靠接班人，年轻干部必须经受考验。路不险，则无以知马之良；任不重，则无以知人之才。实现中华民族伟大复兴中国梦的征程绝非一路坦途，年轻干部要在风雨中磨砺，在实践中摔打，遇到挫折能撑得住、关键时刻要顶得住，才能在波澜壮阔的复兴征程中成长为中流砥柱。

成为中国特色社会主义可靠接班人，年轻干部要有足够本领。领导十三亿多人的社会主义大国，我们党既要政治过硬，也要本领高强。对于年轻干部来说，更要保证有足够的本领扛过旗、接过班。年轻干部要自觉向实践学习、拜人民为师，在火热的基层实践中学习本领、墩苗历练，为党和国家事业发展注入新的生机活力。

责任编辑：桂强