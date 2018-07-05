原标题：武汉市国税地税正式合并：国家税务总局武汉市税务局今日挂牌

国家税务总局武汉市税务局正式挂牌。 长江云 图

今天（7月5日）上午，原武汉市国家税务局、地方税务局合并，国家税务总局武汉市税务局正式挂牌，承担全市各项税收、非税收入征管等职责，改革期间办税服务不受任何影响。

武汉市委副书记、常务副市长陈瑞峰，国家税务总局第十七联络（督导）组常务副组长郑江平，国家税务总局湖北省税务局联合党委委员、副局长、第一联络（督导）组组长何小平出席。

陈瑞峰指出，国税地税征管体制改革是党中央、国务院作出的重大决策部署，是利国利民利企利税的实事好事，对于提升人民群众的获得感和满足感，增强税收在国家治理中的基础性、支柱性和保障性作用，具有重大而深远的意义。他要求全市各级税务部门和广大干部职工大力弘扬“敢为人先、追求卓越”的武汉城市精神，按照“事合、人合、力合、心合”和“四个确保”的要求，严而又严、细而又细地做好每一项改革任务，推进各项改革措施全面及时落实到位，持续做好依法组织税收收入、落实税收优惠政策、深化税收“放管服”改革、优化营商环境、推进全面从严治党等工作，充分发挥税收职能作用，争当全省改革“领头羊”和“示范区”，为全市几十万纳税人和几百万缴费人提供优质的税收服务，为武汉经济高质量发展提供坚实的财力保障和良好的税收环境。

国家税务总局武汉市税务局联合党委书记、局长孟军表示，全市税务系统将认真贯彻落实党中央、国务院的重大决策部署，按照国家税务总局、湖北省税务局胡部署要求，精诚团结，拼搏赶超，高质量推进新时代税收现代化，以新作为新形象展现税收改革新成效，提升纳税人获得感和社会满意度，为武汉加快建设国家中心城市和国际化大都市，做出新的更大的贡献！

目前，国家税务总局武汉市税务局已实现联合党委组建到位、综合部门集中办公到位、“一厅通办”先行到位、履行职责统一到位。全市32个办税服务厅已全部实现“一厅通办”，纳税人在综合性办税服务厅、自助办税服务厅、网上办税系统均可“一厅通办”“一网通办”税收业务，湖北税务12366纳税服务热线同步实现涉税业务“一键咨询”，纳税人登录国家税务总局湖北省网上税务局，关联业务可一次性办理。

国家税务总局武汉市税务局干部表示，坚决拥护改革、支持改革、投身改革，确保改革各项任务不折不扣落地落实，毫不放松地抓好落实减税政策、优化税收营商环境、组织收入等各项工作，确保税务机构改革和税务日常工作“两不误、两促进”。

“国地税合并，企业是最大的受益者！”长飞光纤光缆有限公司财务及信用部经理杨晟表示：“长飞公司规模较大，涉及税种较多，以前和国税局、地税局打交道很多，服务都蛮好，今后一个牌子对外办税，我觉得精简机构、提高效率、更加便民。”

“国地税合并后，真正实现了一个窗口办一家事！我们公司的办税成本将大大降低，办税也更加方便。”中交第二航务工程局有限公司办税人员王平对新税务机构充满期待：“未来，希望税务部门能为我们提供更多政策咨询，带来更细致全面的辅导和服务。”

武汉市政府、市委组织部、市编办、市财政局以及国家税务总局湖北省税务局第一联络（督导）组有关负责同志、国家税务总局武汉市税务局联合党委全体成员和机关干部代表参加挂牌仪式。

据统计，自1994年国税、地税机构分设，24年来砥砺奋进、拼搏赶超，为武汉经济社会发展做出了积极贡献。武汉市税费收入总量从1995年的50亿元，跃升至2017年的3000亿元。

来源：长江云

责任编辑：张申