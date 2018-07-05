专家：2020年后中国人口开始负增长

原标题：中日共同应对老龄化：2060年中国人口负增长率将超日本

人民网讯 近日，在中国社会科学院和日本学术振兴会共同主办的“中日共同应对老龄化社会：路径与未来”国际学术研讨会上，中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文教授在会上做了题为“中日应对人口老龄化策略比较――兼论养老保障体系的中国方案”的主旨发言。

郑秉文教授首先运用世界银行数据，对中日人口发展趋势做了比较，指出2020年之后中国人口开始负增长，到2060年人口负增长率将超过日本，计划生育对人口增长的负效应显现。日本为应对人口老龄化，1995年颁布《高龄社会对策法》，建立了老龄社会政策委员会，由内阁总理任委员会主席，综合协调各部门制定高龄社会对策；出台政策鼓励工作到65 岁，并为老年人提供就业和工作机会；建立测算期为100年的精算报告制度，促进国民年金体系持续运行，支持老年人通过自我努力实现收入保障；建立长期护理保险制度，提高服务质量。

中国于1999年10月成立全国老龄委，由国务院副总理或国务委员担当主任，属于国家级委员会，30多个部委参与；2005年设立常设机构―全国老龄办，主任是民政部部长，负责协调应对人口老龄化工作。中央十八届三中全会以来，高度重视养老事业，2013年以来是发布应对人口老龄化和养老服务业发文的最密集时期。面对人口老龄化，需要采取积极应对的态度，由政府主导，市场和社会发挥重要作用。市场作用包括解决资金来源和服务提供，包括养老金三大支出投资体制不断完善，鼓励民进资本进入养老服务业等。

在养老保障方面，中国已建立起多层次混合型养老保障制度。主权养老基金于2000年成立，目前已有2.2万亿基金；第一层次已覆盖9亿多，法定人口还有八、九千万未加入；第二层次企业年金和第三层次个人商业养老金也在发展；2016年又启动了长期护理保险试点。在医疗保障方面，已经建成多层次医疗健康体系，构筑起健康中国总体框架。第一层次由国家举办的城镇职工和城乡居民基本医疗保险，并延伸出大病保险、职工大病保险、公务员医疗补充；第二层次企业补充医疗保险、企业团险；第三层次包括个人税优商业健康险和没有税优支持的健康险。

通过中日比较看到，日本在2017年新生婴儿减少至100万，比世界银行（2017 版）的数据更严峻，已经进入到人口转型第五阶段，而中国正处于人口转变第四个阶段的后期。在应对老龄化上，中国政府要重视对老龄化挑战的宣传，形成更多社会共识，在制度上不断完善，并在实施步骤上出具时间表路线图。

此次国际研讨会是《中日和平友好条约》签订40周年的一项重要纪念活动，中国社会科学院副院长李培林、日本驻华大使馆经济部公使饭田博文、中国社会科学院日本研究所副所长刘玉宏、日本学术振兴会北京代表处所长广田薰出席开幕式并致辞。来自日本厚生省劳动省、日本国立社会保障人口问题研究所、日本经济产业研究所、东京大学、中央大学、中国国家发展与改革委员会、民政部、中国社会科学院、全国日本经济学会、中国人民大学、清华大学、吉林大学、天津社会科学院等政府部门、大学、研究机构的专家学者以及中国养老护理第一线的经营管理者、媒体代表等共计100余人出席参会。

责任编辑：张申