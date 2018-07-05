落马厅官“没管好”的弟弟 涉强奸等19罪重判25年

原标题：落马厅官“没管好”的弟弟，重判25年

来源：长安街知事

“作为男人，我没有担当好，愧对父母嘱托，没有管束好弟弟。”这是去年11月8日，浙江台州市人民政府原副市长陈才杰在接受公开审判时，流着泪说出的心里话。

近日，陈才杰“没管好”的弟弟陈才强，因犯组织领导黑社会性质组织、强奸等19项罪名，被浙江省金华市中级人民法院公开宣判有期徒刑25年。这也是现行《刑法》中所规定有期徒刑的最高年限。

陈才杰接受审判

陈才杰出生于1972年12月，比弟弟陈才强大2岁。2017年4月1日，台州市第五届人民代表大会第一次会议闭幕后，陈才杰被省纪委工作人员带走谈话。当年11月，其因受贿罪获刑5年。

其实，在此之前的2016年，陈才强就因涉黑被警方抓捕。当时，听闻消息的台州当地百姓无不奔走相告，并在网上发帖称此事为“惊天好消息！”

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，对陈才强的起诉书有多达近百页，其中指控了其组织领导的涉黑团伙作案时间跨度长达18年，涉案金额达6亿多元。

实际上，陈才强正是把亲哥哥送入牢狱的重要“推手”。他不仅是陈才杰受贿的掩护者，更在多次犯罪后请哥哥出面“平事”。

2008年，已是台州市委委员的陈才杰收到商人朋友王某邀请，入股其在三门的船厂。陈才杰为了“让生活过得更好些”，决定听从王某所言。为了避嫌，陈才杰便以弟弟的名义入股。

此时，陈才强早已在当地建立起了一个较为稳定的黑社会性质组织。为了给他的非法活动筹资，陈才强通过“以商养黑”“以黑护商”的模式大肆敛财。

靠着陈才杰的影响力，陈才强逐渐获得了台州市政协委员、民建温岭市副主委、台州市民建企业家协会会长等一系列身份，甚至其中还包括一个“台州市公安监督员”的名号。

随着陈才强的“事业”越做越大，陈才杰成为了弟弟身边的“保护伞”。

2010年，陈才强曾因与其合作的某公司副经理“不听自己的话”，指使“手下”在光天化日之下砍伤对方。陈才杰为了消除影响，出面打点有关部门“从轻处理”。

一年后，陈才强又因“手下”聚众斗殴致人死亡引起了温岭市公安局打黑办的注意。陈才杰再次“出手”，安排陈才强逃往香港“避风头”。

“私下里我也会严肃地批评他，但场面上出于亲情和私心，我多次出面违规帮他打招呼”，陈才杰在接受审判时曾这样为自己开脱。

但纵观陈才强的“涉黑史”，陈才杰在其中起到了极为重要的作用。除了充当“保护伞”，他还屡次利用职权在企业经营、土地出让等事上为弟弟提供帮助。

2016年陈才强被抓后，父母曾经拉着陈才杰的手说，“你弟弟的两个孩子就交给你了”。然而如今，陈才杰不仅照顾不了弟弟的孩子，连自己的妻女，他也只能在狱中思念了。

6月24日，全国扫黑除恶专项斗争督导工作培训班在北京开班。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，陈才强案的宣判，是自今年1月公安部在全国范围开展“扫黑除恶”专项斗争以来，宣判的又一起重大涉黑案件。

前不久，全国扫黑除恶专项斗争督导工作培训班在京开班。全国扫黑除恶专项斗争领导小组组长郭声琨在开班式中强调，进一步推动各地把专项斗争作为重大政治任务牢牢扛在肩上，把查处“保护伞”与侦办涉黑涉恶案件紧密衔接，把系统治理、源头治理各项措施落到实处。

1月份至今，中央已就扫黑除恶专项斗争多次召开会议。对于这样一个人民群众反映强烈的问题，各地不断出重拳，打击黑恶势力的嚣张气焰。陈才强案的宣判，必定会给“漏网之鱼”以巨大震慑。

责任编辑：余鹏飞