华中科大一次新增3位校领导:2位曾同台竞聘副校长

原标题：华中科技大学一次新增3位校领导，两位曾同台竞聘副校长

华中科技大学官方网站“学校领导”栏目近日悄然更新：谢正学、张新亮、解孝林成为该校新任校领导，其中谢正学任党委副书记，张新亮、解孝林任副校长。

至此，华中科技大学的校领导班子总人数已经达到了13人。巧合的是，该校这次新增的3位校领导，其中两位2016年曾同台竞聘华中科技大学的副校长。

▲华科校领导班子

一次新增三位校领导，党委副书记达5人

华中科技大学官方网站“学校领导”栏目显示，加上新任的党委副书记谢正学，该校的党委副书记已有5人。

除华中科技大学校长丁烈云、副校长马小洁、纪委书记周建波同时兼任该校党委副书记外，该校还有1名专任副书记马建辉。2013年7月，教育部党组同时任命周建波、马建辉任华中科技大学党委常委、副书记。

6月26日，华中科技大学在网上转发了《中共教育部党组关于谢正学等同志职务任免的通知》的通知。这意味着，谢正学正式上任华中科技大学党委副书记。信息显示，谢正学此前为该校纪委副书记、监察处处长。

6月26日当天，华中科技大学还在网上转发了《教育部关于张新亮、解孝林任职的通知》的通知。信息显示，张新亮此前为该校光学与电子信息学院院长，解孝林此前为该校研究生院院长、创新研究院院长。

这意味着，华中科技大学一次新增了3位校领导。不过，截至7月4日，这3位新任校领导的最新分工尚未公布。

▲华科“七一”表彰大会

一次新增3位校领导之后，华中科技大学党政领导班子总人数已达13人。该校一位教授介绍，至此，华中科技大学的校领导班子也就正式配齐了。

6月29日，华中科技大学第四次党代会开幕。开幕式大会执行主席由13人组成。这13人也即为该校党政领导班子成员。

▲中国共产党华中科技大学第四次代表大会

70后领军人才成最年轻的副校长

资料显示，张新亮生于1971年10月，湖北黄梅人。做为70后领军人才，张新亮也成了华中科技大学最年轻的副校长。他是一名土生土长的“华中大”人，本科和研究生均就读于华中科技大学。论文被SCI引用3200余次，谷歌学术（Google Scholar）统计引用5100余次。

▲张新亮（资料图）

2012年，张新亮曾与学院大四学生分享自己的成长经历：本科时的成绩中等，工作三年后决定考研；研究生时期珍惜机会、专心做事，到后来的事业、家庭水到渠成。

张新亮2000年9月留校工作，2001年8月破格评为副教授，2004年11月破格评为教授，2010年被聘为二级教授，入选美国光学学会会士、科技部中青年科技创新领军人才、教育部长江学者特聘教授。

与张新亮不同，1965年9月出生的解孝林，1997年底从浙江大学博士后出站后才进入华中科技大学，2008年获国家杰出青年基金， 2009年入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选。

▲解孝林（资料图）

在中国共产党新闻网上一篇关于华中科技大学院系负责人走群众路线促发展略记中，专门对解孝林的事迹有所介绍：

一辆老式的二八自行车，4.4公里。只要不出差，在担任化学与化工学院院长时，解孝林总会风雨无阻地奔波于化学楼和韵苑28栋之间。

2008年，为了给引进人才提供科研用房，解孝林主动将自己的实验场地腾出来，将实验室从位于学校西区的化学楼搬到了条件较差的东校区韵苑28栋学生宿舍。

新增的两位副校长曾同台竞聘

2016年4月，华中科技大学在校内公开选拔的方式竞聘副校长。这次竞聘是“根据教育部有关文件精神”进行的。这也是华中科技大学史上首次面向校内竞争上岗选拔副校长。

根据校方发布的公告，华中科技大学的这次副校长公开竞聘共有14人提交了报名材料。经过严格审查，华中科技大学党委常委会决定，并报教育部人事司批准，报名的14人均进入面试环节。

报名者中有院士、有“长江学者”、有学院院长、有部门主要负责人。不过，据华中科技大学网站信息显示，在当年4月26日举行的副校长竞争上岗面试会上，只有12人参加了面试。

面试会分为述聘答辩和民主评议测评两个环节。评议委员会全体成员填写评议表，去掉一个最低分和一个最高分，平均分为面试得分；与会的学校干部师生代表填写民主测评表。

评议委员会由全体党委常委、校学术委员会主任、工会教代会主要负责人、党委组织部主要负责人、纪检监察部门主要负责人、兄弟高校领导代表、校友代表等组成。

对此次竞聘面试，华中科技大学还在校内的报告厅设置了现场转播，供前来的师生代表旁听。有竞聘者表示，这是华中科技大学首次面向校内竞争上岗选拔副校长，创新了干部选拔的方式，体现了公开公平公正。

时隔2年，华中科技大学一次新增了3位校领导，巧合的是，这次新任的两位副校长张新亮、解孝林，均参加过2016年该校选拔副校长的公开竞聘。

责任编辑：张申