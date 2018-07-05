山东威海原副市长徐连新涉嫌受贿等被公诉

原标题：威海市政府原副市长徐连新涉嫌受贿罪、滥用职权罪，被公诉

徐连新 资料图

近日，山东省威海市政府原党组成员徐连新（副厅级）涉嫌受贿罪、滥用职权罪一案，经山东省人民检察院指定管辖，由淄博市人民检察院向淄博市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人徐连新享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人徐连新，听取了其辩护人的意见。淄博市人民检察院起诉书指控：2007年至2018年，徐连新利用担任威海市政府副秘书长、威海工业新区党工委书记、管委会主任，威海市政府党组成员、副市长的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人给予的财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其责任。2011年4月，被告人徐连新在担任威海工业新区党工委书记、管委会主任期间，违反国家规定，未履行国有资产转让管理程序，擅自将某公司国有资产无偿转让给个人，致使国家利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以滥用职权罪追究其刑事责任。

来源：高检网

责任编辑：余鹏飞