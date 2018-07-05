高考录取通知书投递中 教育部教你6招辨“真假”

原标题：录取通知书投递中 教育部教你6招辨“真假”

新京报快讯 （记者王俊）高校招生录取工作正在进行中，一些高校录取通知书也开始发放了。今天，教育部官方微信发布了关于录取通知书的注意事项，教导考生和家长辨真假。

录取通知书（入学通知书）中一般包括通知书、入学须知（注意事项）、资助政策简介、学校简介等，有的学校还配有银行卡等。一般7月是提前批和本科批次的发放、接收时间。8月是高职专科批次的发放和接收时间。

录取通知书怎么辨别真伪？教育部给出6招：

第1招：查录取真假

考生应通过本省教育考试院（招生办）公布的正规渠道查询自己的录取信息。如查询到的信息与录取通知书一致（包括录取学校名称、专业和层次），就是经教育考试院办理了正式录取手续，否则，就不是普通高校正式录取的通知书。家长和考生也可登录报考学校网站查询学校的新生录取名单。

第2招：查学校真假

考生收到的录取通知书必须由教育部公布的具有普通高等学校学历教育资格的并且当年在本省招生的学校发出。这些学校的名单可在教育部网站、教育部阳光高考平台（网址http://gaokao.chsi.com.cn）、本省教育考试院网站或发放的招生资料上查到。另外，考生填报的志愿是高考录取的依据。如果考生根本没有报考某一大学，却收到了该校的“录取通知书”，那么就十分可疑。

第3招：看录取日程

高考录取通知书的投送工作随每批次录取进程陆续进行，将在7月中下旬进入高峰期。有的非法组织或个人，会抢在正规通知书发放之前，发放所谓的“录取通知书”，以抢占生源。考生可以根据本省录取日程来判断录取通知书的真假。

第4招：看邮件

正规通知书是通过邮政快递送到考生手中的，使用的是录取通知书专用信封，接收此类邮件需要现场出示准考证、身份证、户口簿等有效证件。很多省市还和邮政部门合作，开通了“高考通知书查询”功能，输入准考证号或考生号，即可查询高考录取通知书的寄送状态和位置。

第5招：看校长签名

根据教育部的规定，各普通高校录取通知书除加盖高校章外，还由校长签发录取通知书，并对录取结果负责。考生在收到录取通知书后，可以查看校长的签名对不对，如果没有签名，或者签名不对，则要小心了。（注：高校录取通知书签发人详见各高校网站）

第6招：查学籍真假

学信网（网址http://www.chsi.com.cn）是高等学校学生学籍学历电子注册信息查询的唯一网站。

省级教育行政部门组织相关机构按照国家招生规定审核考生录取数据，将审核通过的数据报送教育部汇总复核后作为高等学校新生入学资格复查和学籍电子注册的依据。高等学校对报到新生进行录取、入学资格复查，对复查合格的学生予以学籍注册，复查不合格者取消入学资格；对放弃入学资格、保留入学资格、取消入学资格的学生予以标注。新生入学后，可登录学信网实名注册（网址http://my.chsi.com.cn/），然后查询、核实本人身份信息和学籍注册信息。

责任编辑：余鹏飞