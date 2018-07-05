原标题：9个月后，黄冈原市长刘美频去向公开

近期，内蒙古鄂尔多斯市纪委监委干部监督室、组织部、机关纪委召开专题会议，传达学习杨晓渡同志在宣布中央纪委纪检监察干部监督室主要负责同志职务任免事项会议上的讲话精神，中央纪委干部监督室主任刘美频同志听取自治区纪委汇报时的讲话精神。

公开报道中，这是刘美频首次以中央纪委干部监督室主任职务出席活动，这距离他卸任黄冈市长已经过去了9个月时间。

任黄冈市长仅5个月时间

此前，刘美频任职湖北省黄冈市委副书记、市长，去年10月卸任该职。刘美频任职黄冈市长也只有5个月时间。

去年5月5日，刘美频出任黄冈代市长，5月9日，当选黄冈市长。刘美频当选市长后表示将扎根黄冈、建设黄冈、奉献黄冈，把代表的信任、人民的重托，转化为勤勉工作的不竭动力，把全部的力量奉献给黄冈这片英雄的土地，奉献给黄冈这座美丽的城市，努力向全市人民交出一份满意的答卷。

去年10月11日，黄冈市召开市级领导干部会议宣布：邱丽新任中共黄冈市委委员、常委、副书记，提名为黄冈市人民政府市长候选人，刘美频同志不再担任市人民政府市长职务，免去刘美频同志中共黄冈市委副书记、常委、委员职务。

刘美频出生于1969年9月，他曾长期在湖北省政府办公厅工作。2016年11月由省政府金融管理领导小组办公室主任（正厅级）、省政府办公厅党组成员，调任黄冈市委副书记，后还兼任市政法委书记。接替刘美频的邱丽新，出生于1968年10月，她曾长期在原外经贸部、商务部工作，2016年8月任湖北省商务厅党组书记，12月开始担任厅长至接任刘美频。

主管部门主抓灯下黑问题

中央纪委纪检监察干部监督室成立于2014年3月，主要工作职责就是监督执纪问责，着眼于加强对中央纪委监察部机关、中央纪委派驻纪检组、各省区市纪委相关纪检监察领导干部的自我监督，也就是主抓“灯下黑”问题。

自纪检监察干部监督室成立以来，直接立案查处了中央纪委机关魏健、曹立新等人以及山西省纪委原常务副书记杨森林，广东省纪委原副书记、省监察厅原厅长钟世坚等一批严重违纪的纪检监察干部。

此外，还督办了山西省监察厅原副厅长谢克敏案和山西省晋中市原市委副书记张秀萍案；承担了有关一案双查工作；还协助委领导对履行监督职责不力的纪检监察干部进行了问责。

一年内湖北两大员进京“抓纪律”

刘美频在任黄冈市委副书记、市长时，也曾谈到过“治党”问题。他说，《中国共产党纪律处分条例》中规定了党员的六大纪律，政治纪律是六大纪律之首，是全党在政治方向、政治立场、政治言论、政治行动方面必须遵守的刚性约束。每个共产党员要讲政治、守纪律，在政治上与党中央保持高度一致，在工作中发挥先锋模范作用。

（资料图李建明）

值得一提的是，刘美频履新中纪委，也是一年内，第二位进京且在纪检领域任职的湖北省地方大员

去年8月，据更新的国家体育总局“总局领导”栏目，李建明已任国家体育总局纪检组组长、党组成员。此前，李建明任恩施州委书记。

责任编辑：余鹏飞