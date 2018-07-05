原标题：北京交管局原局长秘书狱中受表扬，减刑7个月

今日，北京市第二中级人民法院发布“王飞受贿罪减刑刑事裁定书”，王飞获减刑7个月；并处没收个人财产500万元不变。

王飞生于1974年1月，曾是北京市公安局公安交通管理局原局长宋建国秘书。

此前，北京市二中院曾发布减刑案件公示，曾牵涉“京A”车牌腐败案的王飞，拟减刑7个月。

曾涉“京A”车牌腐败案获刑14年

宋建国曾被称为“京A”车牌背后的千万巨贪，因犯受贿罪，已于2015年11月被判处无期徒刑。

检方指控：2004年至2014年4月间，宋建国利用其先后担任北京市公安局通州分局局长、北京市交管局局长的职务便利，分别为北京新月联合汽车有限公司法定代表人刘某、北京马桥神龙房地产开发有限公司法定代表人翟某、北京盘古氏投资有限公司负责人郭某等人在办理“京A”机动车号牌、驾校恢复营业等事项上提供帮助，索取、非法收受上述人员给予的财物共计折合人民币2390余万元。

曾担任宋建国秘书的王飞、宋建国之子宋喆以及宋建国的司机，北京市交管局车管所原副所长宋海燕等人，均牵扯到“京A”车牌的交易中。

其中，王飞因受贿罪被判处有期徒刑14年，并处没收个人财产500万元。宋喆因贪污罪和利用影响力受贿罪一审被判处有期徒刑20年；宋海燕因受贿罪被判有期徒刑10年。

市纪委曾通报其受贿问题

北京市纪委曾通报王飞的受贿问题：北京市公安局公安交通管理局办公室秘书科原民警王飞利用职权违规为请托人员办理机动车牌照29副，收受382万元。市公安局纪委给予王飞开除党籍处分，市公安局给予王飞开除公职处分。

公开信息显示，车管所京朝分所原警长宋某是王飞的同学，在王飞成为宋建国的秘书后，宋某帮人办理了5副“京A”牌照，因介绍贿赂罪被市一中院判刑2年；曾做过出租车司机的白某，以42万元买通王飞办理了4副牌照，因犯行贿罪，被判处有期徒刑4年；迟某送给王飞10万，分别为公司老板的女儿等办了两副“京A”牌照，因犯行贿罪，被判处有期徒刑3年，缓刑4年。

王飞获减刑7个月

此番北京市二中院发布的“王飞受贿罪减刑刑事裁定书”显示：司法部燕城监狱提出，王飞在服刑期间，认罪悔罪，遵守监规纪律，积极参加思想、文化、职业技术教育，努力完成劳动任务。考核期间共获表扬4次，确有悔改表现，建议减刑七个月。

北京市二中院称，经审理查明，王飞在刑罚执行期间，能认罪悔罪，认真遵守法律法规及监视，接受教育改造，积极参加思想、文化、技术学习，积极参加劳动，于2017年6月、8月获北京市良乡监狱表扬共计3次，2018年1月获司法部燕城监狱表扬1次，涉财产刑部分已全部执行完毕。

因此，对王飞减去有期徒刑七个月，并处没收个人财产人民币五百万元不变（已执行）。

责任编辑：余鹏飞