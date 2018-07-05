大马叫停三个中资项目 公开喊话希望“打打折”

原标题：马来西亚政府正式叫停三个中资参与项目 欲赴华重谈

[文/观察者网 张晨静]上任近两个月的马来西亚总理马哈蒂尔，在涉中资项目的表态上总是“反复无常”。他先是斥责项目耗巨资不值要“取消”，而在得知违约的赔偿金后，又表示“不取消”了。

而在当地时间4日，据《金融时报》报道，马来方面又称因成本太高，正式宣布已暂停由中国支持、价值220亿美元（约：1460亿元人民币）的三个项目，其中包括东海岸铁路和两个耗资约10亿美元的管道项目。在作出该决定的前一天，马来方面曾公开喊话说，希望中国能给东海岸铁路“打打折”。

马来邮报报道截图

马来叫停三个中资参与项目

报道称，据马来的一位财政部高官介绍，当地时间4日，负责管理东海岸铁路项目的马来西亚铁路衔接公司，和由马来财政部主管、负责监督两条管道的苏里亚战略能源公司，分别致函项目的承建商——中国交建和中国石油天然气管道局，声称因成本过高暂停项目合约。

中国交建在一份声明中回应，称通知函中没有说明停工期限，并指出他们担心停工会产生额外的费用，且还会影响到2250名当地员工以及数百家分包商、供应和顾问公司的生计，对此表示痛心和关切。

马来《光华日报》报道称，中国交建在声明中还表示，愿尊重并遵守马来西亚法律，别无选择之下，只能遵守停工指示。不过也希望双方能通过真诚的谈判，善意地找到双赢的解决方案。

中国石油天然气管道局并未对此事作出回应。

马来西亚东海岸铁路计划的拟议路线 图自马媒

东海岸铁路全线规划总长688公里，由中国交建承建，中国进出口银行提供贷款。该项目已于2017年8月开工，完工后也可作为泛亚铁路的一部分。

中国交建董事长刘起涛曾表示，预计项目开发期将为当地创造超过8万个就业机会，运营期稳定在6000个以上，还将通过“中马铁路人才培训合作计划”，为马来西亚培养超过3000名铁路建设和运营人才。

然而在马哈蒂尔上台后不久的5月底，马来方面就表示要和中国就该项目协议重新进行谈判，如今又单方面宣布暂停。

《金融时报》援引欧亚集团亚洲主管彼得的话称，该项目是中国最具战略意义的，也是在马来西亚与“一带一路”项目联系最紧密的项目。路透社则指出，这给中方提出的“一带一路”倡议增加了不确定性。

此次暂停的另外两个管道项目，分别是从马来西南部的马六甲和波德申至北部日得拉的输油管道项目，以及婆罗洲岛从金马利斯天然气总站至山打根和斗湖等城市的输气管道项目。上述项目与马来国家投资基金一马发展公司（1MDB）有直接联系，后者据称有45亿美元的资金去向不明。

报道援引两名熟悉相关交易的消息人士介绍，马来财政部怀疑，苏里亚公司从中国进出口银行获得的一部分资金，被不当用于购买1MDB拥有的槟城土地，目的是帮助该基金偿还其不断膨胀的债务。

马来财政部一名高官表示，“因为还没有查清资金链，未能确认这一点，但我们有理由怀疑”。

对购买土地的调查是由马哈蒂尔发起的针对1MDB调查的一部分，这项不断升级的调查也导致在本周马来前总理纳吉布被捕，其被控涉腐败案。

针对此事，之前有行业人士对此分析说，中企在海外十分容易成为当地政府内斗的牺牲品，之前在斯里兰卡就因为政府更迭，项目受影响，造成了很大损失。

马哈蒂尔

马来当局欲赴华重谈

在马来方面作出叫停决定的前一天，其财政部长林冠英曾公开表示，“唯有中国交建对该项目大幅降价，东海岸铁路才将具有财务和经济上的可行性。”

据美媒报道，林冠英还表示，他将很快访华，就项目协议进行重新谈判，“该项目的缔约方和所有相关各方将就其造价问题一起进行讨论。”

此外，马媒星洲网5日也报道称，承接项目的承包商将联合马来财政部、交通部及精英顾问团等，在本月底前往中国，与中国交建公司重新谈判。

据观察者网此前报道，马来上一任政府对该项目的预估造价为550亿林吉特（约894亿元人民币）。但马来元老理事会主席郭达因表示，东铁实际成本远高于此。《金融时报》预估，该项目的总承包费用将达809.2亿林吉特。路透社指出，这一数值已超过原本估值的50%。

马哈蒂尔为此多次公开对该项目表示不满，声称这条铁路不会为马来西亚带来任何经济上的回报，要取消。

但马媒《诗华日报》则指出，基础建设通常都是亏钱的，真正赚的是打通不同区域的运输线来加强货贸的流通所激活的经济。若基础建设处处考量利润，那很多计划其实是不能做的。

且另据“透视大马”推算，若取消东铁项目，马来方面必须支付高达220亿林吉特的赔偿金，且需要在3个月内偿还所有的贷款与利息，同时也会影响两国之间的双边关系。

而马来政府在得知取消项目将面临巨额赔偿后，其态度曾一度转变。林冠英于6月23日对媒体表示，马来当局已在东海岸铁路上投入了200亿林吉特，准备重新磋商并调低成本后继续进行，而非取消。

责任编辑：余鹏飞