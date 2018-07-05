法院将“老赖”拍成“大片” 每场电影开始前公映

原标题：河北衡水法院将“老赖”拍成“大片”，在每场电影开始前公映

在看电影前，先看一段“老赖”名单展播！这几天，在衡水各大影院放映的影片播放前，都会先播放一部“老赖超级大片”，100多名“老赖”大头照以及涉案信息被清晰地展现在影城大荧幕上。无疑，这场“大电影”老赖成了“主演”，而“导演”兼“制片人”则是法院。

为加大力度曝光失信被执行人，近日，桃城区法院又放大招：失信被执行人人员名单登陆市区各大影院。据了解，他们利用影院传播优势和推送平台，集中在衡百国际中都影城等市区各大影院轮番播出失信被执行人名单宣传片。宣传片时长6分33秒，纳入失信被执行人110名。

桃城区法院工作人员介绍说，宣传片将在各大影院电子显示屏上循环播放，并在每场电影开播前预先播放，此举将进一步加大“老赖”的曝光率，广大人民群众还可以直观了解失信被执行人的基本信息及涉案标的，对失信被执行人形成更为强大舆论攻势，使“一处失信、处处受限”的惩戒体系更趋完善。

据悉，利用新媒体资源，在影院以及电影放映前将失信被执行人名单曝光的方式是桃城区法院决胜基本解决执行难的又一新措施。在此之前，该院还联合三大通讯运营商推出失信被执行人“专属彩铃”，联合公检发布敦促失信被执行人主动履行义务的通告以及利用新媒体发布失信被执行人人员名单等举措重拳打击老赖。

截至目前，该院自五月份开展执行攻坚行动以来，主动到法院履行义务的被执行人已达100余人次。

法官提醒，没有履行生效法律文书确定义务的被执行人尽快来法院主动履行义务，对涉嫌拒执犯罪的，将坚决予以打击。

来源：衡水发布、河北法院网

责任编辑：余鹏飞