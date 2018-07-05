云南怒江山石滚落砸中行驶车辆 致3人死亡7人受伤

原标题：云南怒江山石滚落致3人死亡7人受伤

图为消防官兵使用工具对变形车辆进行破拆。

中新网昆明7月5日消息，记者5日从云南省怒江州泸水市消防大队获悉，当日中午10时20分，泸水市称杆乡隔界河附近（瓦贡线K153+750米处）发生山石滚落，砸中正在公路行驶的车辆，导致3人当场死亡，7人受伤（其中1人伤势较重），交通中断。

灾情发生后，怒江州委、州政府高度重视，立即启动应急预案。怒江州副州长张杰率公安、国土资源、安监、卫计委等部门工作人员赶到现场，开展应急处置工作。

图为消防官兵进行救援。

11时30分，泸水市消防大队接到泸水市110指挥中心调度后，立即出动1辆抢险救援车、7名消防官兵火速赶赴现场救援。

15时10分，救援消防官兵抵达现场。经现场侦查发现，有3名人员被困在2辆变形越野车内（一车被困1人，另一车被困2人）。

现场指挥员立即下达救援命令开展救援，15时40分，3名被困人员（已无生命体征）被救出。

当日16时，怒江州委书记纳云德赶到现场，指导事故救援工作，要求泸水市、州级有关部门第一时间组织救援工作，尽力救治伤员，妥善处理善后工作。

责任编辑：余鹏飞