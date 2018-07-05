手中权不够“萝卜章”来凑 这些贪官私刻公章获刑

原标题：手中权不够 “萝卜章”来凑 这些贪官因私刻公章获刑

来源：法制晚报

身为领导干部，往往掌握着代表权力的公章。但是对于某些贪官来说，仅仅有手中的“真章”是不够用的，为了扩大自己的“权力范围”，以便“增收”，他们竟然动起了私刻公章的歪念头。最终，等待他们的除了“受贿”等常见的职务犯罪罪名，还有“伪造国家机关印章罪”。

区里的公章怎会出现在村委会办公室？原来它是假货！

就在7月2日，据贵州省纪委监委网站消息，贵阳市观山湖区监委在查办某村干部王某涉嫌受贿一案过程中，对其进行留置后，搜查王某在村委会的办公室，发现他的抽屉里有一枚刻着“观山湖区土地储备中心”的印章。

区里的公章怎么会出现在村委会的办公室？据王某交待，他与村主任朱某合谋，私刻公章，伪造假规划证和集体土地使用权证，多次利用他人户头、死亡人员户籍资料，在观山湖区征拆项目中骗取大量国家征拆资金。

在对该村村主任朱某的调查过程中，办案人员对朱某家进行突击搜查时，发现朱某妻子神色慌张，后从其家人携带的一个塑料袋中搜查出现金35万元。还发现了朱某名下的一张银行卡，卡中有170多万元存款。

在调查朱某、王某等违纪违法的案件时，办案人员还发现了另一起案件的线索：观山湖区一中层干部赵某伙同观山湖区某村村民卢某、陈某，在长岭路南路道路工程项目、贵阳市公安局综合办公大楼项目中，伪造虚假征拆材料，骗取国家征拆资金共计60余万元。

私刻国资委印章 还说是为了“工作便利”

中国裁判文书网的一份判决书显示：杨某系黑龙江省大庆市国有资产经营有限公司副总经理。在办理“大庆大厦”产权初始登记时，被告人杨某为了能够在深圳市国土规划局规定的时间内按照其要求提交大庆市人民政府国有资产监督管理委员会的相关批复，竟然私自委托他人刻了一枚国资委的印章。杨某在法庭上辩称，伪造公章的目的是出于“工作便利”。

此外法院查明，杨某在任深圳市世纪泰合资产管理有限公司副总经理期间，负责大庆大厦运营管理等工作。2015年4月16日，大庆大厦承租方深圳市金信安投资有限公司向出租方世纪泰合发函，索要履约保证金利息297806元。杨某在向总经理宋某汇报时，隐瞒了不应支付此笔利息的事实。宋某批准支付此笔利息款后，2015年5月5日，杨某以单位名义向金信安发出不应支付此笔利息的回函。弄到这笔款项后，杨某用于偿还个人欠款、支付购房款等。

2017年12月29日，黑龙江省肇州县人民法院经过审理认为，杨某构成贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、虚开发票罪、伪造国家机关印章罪，数罪并罚决定执行有期徒刑5年2个月，并处罚金人民币98万元。

省住建厅、市统计局、市住建委的“公章”全都在他手里

房地产利润可观，负责房地产公司资质办理的部门更是一个关键岗位。中国裁判文书网的一份判决书显示，山东省济宁市中级人民法院审理了一起该岗位官员抓住“机会”大肆受贿的案件，该官员还涉及私刻公章的罪名。

张某2006年3月在山东省济宁市城市建设综合开发中心参加工作。2006年5月至2010年6月任该开发中心大厅窗口负责人；2011年10月份以后在该中心综合科工作，工作内容包括开发资质审查、开发经营许可证发放等。

据法院查明，张某得到“肥差”之后，很会对自己的权力加以利用，采取雁过拔毛的形式，只要找自己办事的人，都要交一笔“过路费”才行。

2010年9月，某公司办理房地产开发三级资质时，张某向该公司总经理索要10万元。2010年2月，2013年5月，某公司办理房地产开发二级资质时，张某索要6万元……法院认定，张某涉10多起受贿，总额为2126027.20元。

此外判决书显示：2014年9月17日在抓获张某时，依法搜查出伪造的印章六枚，印章名称为“山东省住房和城乡建设厅”、“济宁市统计局”、“山东省建设厅执业资格注册中心二级建造师专用章”、“济宁市住房和城乡建设委员会收费专用章”等等。

2016年4月，山东省济宁市中级人民法院判决：张某犯受贿罪，判处有期徒刑10年；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑10个月；决定执行有期徒刑10年。

帮人办理广播电台入编手续 宣传部部长伪造三枚公章

根据裁判文书网去年年底发布的一份终审判决书，曾任昔阳县县委常委、宣传部部长，大寨史征集研究办公室主任、昔阳县第十六届人大代表的孔爱科，数罪并罚被判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元。

除了犯有受贿罪、玩忽职守罪，孔爱科为了给好友的儿子李某安排工作，找人私刻了介休市人力资源和社会保障局、介休市文体广电新闻出版局、介休市文化馆三个单位的印章，并将印章加盖在李某的假招录手续上，致使李某成功办理了昔阳县广播电视台的入编手续，正式成为昔阳县广播电视台的事业在编人员。

最终法院认为：孔爱科作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为确已构成受贿罪；孔爱科在大寨书院腾迁过程中作为主要负责人，未认真履行审查职责，致使国家利益遭受重大损失，其行为构成玩忽职守罪；孔爱科在为他人违规办理工作入编手续过程中，伪造国家机关和事业单位印章，其行为分别构成伪造国家机关印章罪和伪造事业单位印章罪。

小科员私刻人社局审批章 为43人办退休 获利83万余元

媒体多次爆出，有人为不符合退休资格的人办理退休手续，使国家蒙受损失。记者从中国裁判文书网上看到，兰州花庄粮食储备库有限公司劳资科劳资员李某竟然刻假章为43人办理了“退休”手续，他也因此“获利”80多万元。

甘肃省兰州市红古区人民法院发布的判决书显示：2012年至2014年12月，李某伪造“兰州市劳动能力鉴定委员会办公室”和“兰州市人力资源和社会保障局审核审批专用章”各一枚，利用其担任兰州花庄粮食储备库有限公司劳资科劳资员的职务便利，在《甘肃省职工非因工伤残或因病劳动能力鉴定结论通知书》、《甘肃省参加企业养老保险人员提前退休（职）审批表》上加盖上述印章，先后给不符合退休条件的李某、冯某等43人违规办理了退职、特殊工种退休、因病提前退休等手续，致使43人违规享受退休金3682305.64元。而李某则从中收受好处费共计834236.28元。

最终，被告人李某犯伪造国家机关印章罪、受贿罪，被一审法院判处有期徒刑6年，并处罚金10万元。

责任编辑：余鹏飞