这个男人获公安部最高奖励 保险公司不敢卖他保险

原标题：那个承认会腿软手抖的“拆弹专家”，站在了最高荣誉的领奖台上

7月4日下午，“全国公安系统一级英雄模范”授奖仪式在济南市公安局举行。济南特警支队作训处排爆中队负责人张保国获得的，是公安部授予的最高荣誉，也是最高奖励。

鉴定排除施工中挖出的废旧炸弹

刘德华主演的电影《拆弹专家》里的剧情，对张保国来说非常熟悉。每次排爆工作，他都可能随着一声巨响而牺牲，但在每个危难关头，他凭借着自己过人的胆识和精湛的技术，一次次与死神擦肩而过。全省年龄最大的排爆手、已年过半百的他，如今仍然活跃在排爆战线上……

他的“名言”是：“只要有排爆任务我先上。如果我不在了，你们谁的党龄长谁上！”

保险公司都不敢卖他们保险

1984年，张保国上大学时，意外地被分到了中国人民解放军军械工程学院的弹药专业。

拿到大学的录取通知书时，张保国甚至不知道弹药专业到底是什么，有人跟他开玩笑说：“你要去研究导弹了吧。”

毕业后，他被分配到了山东省济南军区弹药修配站从事弹药修理和废弹销毁工作。

后来，他才发现，这是一份多么危险的工作，连保险公司都不敢卖他们保险。

拆弹现场

随着经历死亡考验的次数越来越多，张保国在排爆工作上，逐渐由最开始的“不自信”变得有些“自信”了。每次赶往现场的路上，他都会详细地跟报警人沟通，然后针对掌握的情况作出预案。

但，这种预案只是给了他更多的勇气。在路上，他仍然无法想象，现场和炸弹的具体的情况，也无法预料死神什么时候会向他伸出魔爪。因为每一次，都是一场“现场直播”的较量。

行走在生死线上的“拆弹专家”

排爆是一项离死神最近的工作，记者曾见证张保国与死神擦肩而过的瞬间。

销毁废旧弹药

2005年3月2日，张保国带着排爆队将废弃弹药运往山里销毁，记者跟随前往拍摄。当张保国在给记者讲解效果过程时，废弃弹药中的老旧发烟罐突然泄露起火。

“快跑！”张保国大喊一声，双手用力推开身边的记者和同事，紧接着飞快冲到火药堆旁，踢飞了发烟罐。但他还没来得及跑开，火药堆瞬间蹿起了十米高的大火，将他包围……

当记者来到医院看望他时，他身上缠满白纱布，无法与人正常交流。60多岁的老母亲听到他烧伤的消息后，从德州陵县农村赶到济南，看到躺在病床上的儿子，老母亲只喊了一声“我的儿呀！”便泣不成声。

第二天，24小时都没休息的母亲被送回了老家，却因担心过度栽倒在地上，从此半身不遂，生活无法自理。十多年过去了，张保国年近80岁的老父亲毫无怨言地承担着照顾老伴的重担。

受伤住院期间，济南交警代表到医院看望慰问

这次事故，张保国全身有8%的面积烧伤，脸部二度烧伤，双手深二度烧伤，落下七级伤残。身上因两次大面积植皮而留下的两道50厘米长的疤痕，成了挂在他身上特有的“军功章”。

一场虚惊，就是最好的结果

2008年8月6日晚上，距离奥运会开幕还有2天，一家客运公司为抢占市场，将一个装有1.8升汽油的爆炸物放在一辆长途客车上。到达现场后，他还没等同事反应过来，已经开始把防爆服往自己身上套，在场的同事想起张保国早年的那次受伤，非常担心，一遍遍问他“你想好要去了吗？”“没问题吗？”

张保国隔着头盔露出一个自信的微笑。最终凭借过人的胆识和过硬的技能，他又一次战胜了死神，成功避免了一起恶性爆炸案件。

2017年，一天晚上11点，电话铃声突然响起，槐荫区周王庄某处发现了疑似爆炸物。他立刻翻身下床，妻子急急地坐起来，“保国，咱不是说好不拼了吗，这大半夜的你要让我担心死吗！”“放心，肯定没事！”“爸爸，你老是深更半夜出门，小心啊！”在女儿的叮嘱声中，张保国一路风驰电掣赶往案发现场。

一名轿车车主发现车底部有一个比烟盒大的靠磁性粘贴的黑色塑料盒，疑似爆炸装置。张保国身穿排爆服，趴到车底取下装置，举着手电一寸寸地仔细观察，根据经验和专业分析排除了是爆炸物的可能性，并把案情及物品移交派出所后解除警情。此时已是次日凌晨两点半，张保国长长地舒了口气，对他来说，一场虚惊就是最好的结果。

“即使是排爆手，也是腿发软，手发抖的。”

鉴定排除可疑爆炸物

一次，济南一家大型超市接到爆炸恐吓电话。等张保国及同事接警赶到现场时，只剩15分钟。张保国运用各种检测仪器仔细搜寻，在顾客存包处发现了可疑爆炸物。张保国马上穿上排爆服，开始对可疑物进行鉴定。时间越来越近，生死就在一瞬间。

重达40公斤的排爆服密不透风，加上精神高度紧张，张保国早已汗流浃背，几近窒息，他在心里默念着：“稳住，一定要稳住！”张保国用左手拉开盛放爆炸可疑物的提包，小心翼翼拆除了爆炸装置。危险彻底消除，张保国这才如释重负，还没来得及脱下排爆服就虚脱了，一下子瘫倒在地。

“当时双手捧着炸弹，那时候即使是排爆手，也是腿发软，手发抖的。”这是张保国以前工作中的真实经历。

随着科技的发展，排爆机器人能代替排爆人员进行实地勘察、搬运、转移销毁炸弹等工作。而排爆服能够对抗爆炸后产生的超压、碎片、冲击波，对排爆手进行全方位的保护。但是，这身排爆服重达80斤，穿戴排爆服进行工作，更需要强大的体力和意志力作支撑。

在刚刚结束的上合组织青岛峰会中，作为场地安全组的副组长，他连续一百天奋战一线，力守最后一道防线万无一失，先后带队完成场地防爆安检任务70余场次，查获各类违禁品6000余件，确保了39余处场馆住地，近500万平方米的任务区域，20多场临时勤务现场的绝对安全。

排爆工作19年，尽管身有伤残，亲朋好友多次劝说，但他从未想要离开自己热爱的这个岗位。

他的一生，都在父亲给他起的名字里。

责任编辑：余鹏飞