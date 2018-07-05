安徽潜山湖田村山洪爆发 原村支书转移群众时遇难

原标题：安徽潜山县湖田村山洪爆发，原村支部书记转移群众时遇难
7月4号晚上，潜山县龙潭乡突降暴雨引发山洪。龙潭乡湖田村李江玲同志暴雨中转移群众时因公殉职。
7月4日晚9点左右，龙潭乡湖田村筏形组村民方兴堂打电话给李江玲，说其母亲李秀珍房屋积水，要求村领导到现场查看，李江玲接电话后，开车前往。
在开车前往过程中，李江玲同志一边前行，一边就灾情情况打电话向龙潭乡党委书记郑小结进行报告，之后失联。
据龙潭乡郑小结书记介绍，李江玲最后一次通话时间为7月4日晚10点36分，失联后乡、村紧急进行救援搜救。
7月5日早晨6时许，在八字河大桥附近，搜救人员搜救到李江玲的车辆及其本人。不幸的是，李江玲已失去生命体征。
李江玲，1972年出生，曾任湖田村支部书记。今年6月底，迎来了换届，李江玲由于身体原因，决定退出村书记、主任人选，只担任湖田村支部委员。
湖田村负责人朱显齐在接受记者采访时表示，当晚龙王庙大桥、八字河大桥均被洪水冲毁，而李江玲殉职地点在其离家2公里左右。
朱显齐说，事发前，李江玲电话中留给求助村民的两句话是：尽快组织人员到地势较高的地方，我马上就来。
据了解，7月4日晚21时至24时，潜山县天柱山镇、龙潭乡、余井镇、源潭镇四个乡镇出现大暴雨，其中天柱山镇茶庄村1小时降雨166.6mm，超历史极值。潜山县防指决定从7月5日0时起，启动防汛III级应急响应。
来源：安徽网
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