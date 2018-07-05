全国扫黑除恶专项斗争督导方案出炉 这6项是重点

原标题：全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案来了！这6项内容是重点

在全国扫黑除恶专项斗争开展将近半年之际，中央又出台了这份沉甸甸的文件：

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》。

黑恶不除，则民不安，国不宁。扫黑除恶专项斗争不仅是要拔除一颗颗严重危害人民群众人身权、财产权、人格权的社会毒瘤，更关乎伟大斗争的进行，伟大工程的建设，伟大事业的推进和伟大梦想的实现！

为了确保这项得民心、顺民意的德政工程能够真正落到实处，促进专项斗争向纵深发展，中央督导组将赴全国开展督导工作。

很多人都期待，中央督导组早点来吧！长安君为小伙伴们梳理了重点——

督导任务

《方案》强调，全国扫黑除恶专项斗争督导工作要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”，牢固树立以人民为中心的发展思想，按照党中央、国务院的决策部署，坚持问题导向、法治思维、标本兼治，严格责任追究，将督导作为深入推进扫黑除恶专项斗争的重要抓手。

——以督导压实地方各级党委和政府扫黑除恶重大政治责任，推进各部门齐抓共管；

——以督导保障扫黑除恶专项斗争始终在法治轨道上运行，沿着正确方向深入开展；

——以督导推进重点难点问题解决，确保攻坚克难、除恶务尽、务求实效；

——以督导回应人民群众期待，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

督导对象

《方案》明确了督导的对象，主要是各省（自治区、直辖市）党委和政府及其有关部门，还要下沉至部分市地级党委和政府及其有关部门。

督导绝不是花拳绣腿，《方案》的一大亮点在于，要求对涉及的重点案件，直接到县乡村进行督导，对存在突出问题的地方等进行重点督导！

督导成员

由中央政法委牵头，会同全国扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位，组成扫黑除恶专项斗争中央督导组开展督导工作。

此前的全国扫黑除恶专项斗争督导工作培训班透露了强大阵容：10个督导组组长由正省部级领导干部担任，副组长由全国扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位中副省部级领导干部担任，成员从相关单位抽调，共335人。

督导时间

督导工作从2018年下半年开始，到2019年底，基本实现督导工作全覆盖。在督导基础上，适时开展“回头看”，督导各地区整改落实和建立健全长效机制情况，确保扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。

前述培训班还透露了重要的时间安排：从7月份开始，共组织三轮，每轮督导10个左右的省区市，进驻时间原则上为1个月。

督导内容

《方案》指出，督导工作主要围绕以下6个重点开展：

一是围绕政治站位，重点督导党委和政府贯彻落实习近平总书记有关重要指示和重要决策部署情况，贯彻落实扫黑除恶专项斗争的总体要求和实施步骤情况，专项斗争第一责任人、直接责任人切实履行扫黑除恶重大政治责任情况。

二是围绕依法严惩，重点督导扫黑、除恶、治乱的成效，特别是发动群众情况，严守法律政策界限，严格依法办案，确保涉黑涉恶问题得到根本遏制情况。

三是围绕综合治理，重点督导各部门齐抓共管，相关监管部门对重点行业、重点领域加强日常监管，形成强大合力、整治突出问题情况。

四是围绕深挖彻查，重点督导把扫黑除恶与反腐败斗争和基层“拍蝇”结合起来，治理党员干部涉黑涉恶问题，深挖黑恶势力背后“保护伞”情况。

五是围绕组织建设，重点督导整顿软弱涣散基层党组织，严防黑恶势力侵蚀基层政权，为铲除黑恶势力滋生土壤提供坚强组织保证情况。

六是围绕组织领导，重点督导各级扫黑除恶专项斗争领导小组及其办公室充分发挥职能作用，加大统筹力度，层层压实责任，推动解决经费保障、技术装备、专业队伍建设等重要问题情况。

督导步骤

《方案》还明确了督导工作的具体实施步骤，要求督导组在深入排查摸底、充分调查论证的基础上，提出每个省（自治区、直辖市）具体督导工作方案，明确任务清单。

根据此前长安君探班督导组培训班得到的消息，接受第一轮督导的是河北、山西、辽宁、福建、山东、河南、湖北、广东、重庆、四川等10省市。

督导要求

1、督导结果作为对被督导省（自治区、直辖市）领导班子和领导干部综合考核评价、领导干部奖惩任免的重要依据。

2、对督导发现的涉黑涉恶违法犯罪问题线索，依法移送有关管辖权限的政法机关，对重大复杂疑难案件进行会商督办。

3、对发现的党员干部及其他所有行使公权力的公职人员涉嫌违纪、职务违法和职务犯罪问题线索，及时移送纪检监察机关。

4、被督导的省（自治区、直辖市）党委和政府要按照督导组要求制定整改方案。全国扫黑除恶专项斗争领导小组对地方整改情况，适时组织“回头看”，对黑恶势力易滋生和边打边发、屡打不绝的地区、行业、领域，纳入重点整治对象，加强跟踪督导，并向社会公布整改情况。

责任编辑：余鹏飞