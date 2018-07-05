中国对非投资是新殖民主义?非洲教授“辟谣三连”

原标题：非洲教授“辟谣三连”：中非合作建立在“双赢”基础之上

[环球网报道 记者 朱梦颖]“中国在非洲的投资遏制了非洲就业？中国对非投资构成了一种新形式的新殖民主义？中国对非投资是否具有可持续性？”喀麦隆国际关系学院副院长史蒂芬·恩广扎4日在中非智库论坛第七届会议上坦言，他经常会被问到上述这些问题。所以，事实是怎样的？

中国对非投资遏制非洲就业？

恩广扎首先表示，中非在基础设施发展方面合作的基础概念是指基于双赢的全价值链的概念，“中国在非所建设的基础设施是我们需求的，而且它给我们引进的都是有竞争力的企业，这符合我们非洲工业化的要求和需求，甚至可以帮助我们刺激就业”。

恩广扎还说，这不仅刺激了当地就业，而且还产生一系列长足效果，例如人力资源、人力建设、管理经验的完善及技术转让等，实际上还削弱了在非原本居高不下的失业率。根据非官方统计数据，2015年，中国在南非所创造的就业超过2.6万人，其中2.4万为当地就业。“90%的当地就业率不能说中国对非投资遏制了非洲就业。”

中国对非投资构成一种新形式的新殖民主义？

有批评说，中国对非投资是一种新形式的新殖民主义，是在掠夺非洲资源。对于此种说法，恩广扎表示，中国的确需要自然资源，因为中国目前是在全球制造业居首位的国家。

恩广扎还称，中国对非投资已从对资源的需求过渡到了对人力资源的需求，更多的中国企业更关注的是投资的社会效益，例如人力能力的加强及当地生活质量的提高。而且，中国对非洲自然资源的投资也并未超过在服务业领域的投资，中国在制造业方面的投资也非常多。

“非洲自然资源不管是开发也好，开采也好，不见得只流向中国。这个问题也是没有根据的”，恩广扎说。

中国对非投资是否具有可持续性？

恩广扎称，中国对非投资具有竞争优势，其基础设施造价较其他国家更低，这主要是因为中国相应技术比较成熟，工程设计比较有效。同时，中国企业在当地实行工程设计也非常快。而且，在不降低质量的情况下，工期还比较短，很多原材料直接来自中国，比当地材料造价还低。

恩广扎还称，中国给出的融资成本也是很不错的，中国对非的贷款利率比当地贷款利率还要低。

恩广扎认为，中国在非洲进行基础设施投资和西方国家与非洲的合作是不一样的，西方国家总会在投资中附加政治条件，而中国首先考虑的是怎样通过基础设施建设促进所在国的经济发展，因此我们可以发现：非中合作是建立在双赢基础之上的。

责任编辑：张迪