“领跑局长”落马 曾强调第二名和最后一名都一样

原标题：曾强调“第二名和最后一名都一样”的局长，今日落马

[编辑/张喜斌 统筹/陈威]7月4日，河南省郑州市管城区原政协主席王晓军接受纪律审查和监察调查。据悉，其曾任河南省郑州市管城回族区副区长，郑州市公安局管城分局党委书记、局长，政协郑州市管城回族区委员会主席等职务。

大白新闻了解到，2005年11月，河南省公安厅曾为管城分局记集体一等功，为王晓军记个人二等功；2006年4月，省厅还曾授予王晓军“任长霞式好局长”光荣称号。此外，央媒（法制日报）还曾报道称其是“领跑局长”。

王晓军资料图（ 来源/网络）

郑州市管城区政协主席王晓军被查

7月4日，郑州市纪委监察委发布消息：政协郑州市管城回族区委员会主席王晓军（正处级）涉嫌严重违纪违法，接受市纪委监察委纪律审查和监察调查。据悉，王晓军，男，汉族，1962年11月出生，河南偃师人，在职大学学历。

公开资料显示：王晓军1985年10月加入中国共产党，1982年8月参加工作。1982年8月—1995年10月，其曾是郑州人民警察学校的一名讲师；1995年10月，王晓军转任中牟县公安局副局长一职。

1997年6月，王晓军任中牟县公安局政委；2002年10月，王晓军任郑州市公安局副县级侦察员，中牟县公安局政委；2002年11月，王晓军任郑州市公安局副县级侦察员，中牟县公安局局长。

2005年6月，王晓军成为郑州市公安局副县级侦察员，市公安局管城分局党委书记、局长；2007年5月，其调任郑州市管城回族区副区长，市公安局管城分局党委书记、局长。后任郑州市管城回族区委常委、政法委书记，市公安局管城分局党委书记、局长。

2011年12月，王晓军任郑州市管城回族区委常委、政法委书记，市公安局党委委员、正县级侦察员，商城路派出所党委书记、所长；2014年8月，其任郑州市管城回族区委常委、政法委书记，市公安局正县级侦察员，商城路派出所党委书记、所长。

2016年6月，王晓军任郑州市管城回族区人大常委会党组副书记（正处级），市公安局商城路派出所党委书记、所长；2017年3月，任政协郑州市管城回族区委员会主席，市公安局商城路派出所党委书记、所长；2018年7月，任政协郑州市管城回族区委员会主席。

央媒报道称王晓军是“领跑局长”

据了解，2006年6月6日，中央级媒体《法制日报》曾以《领跑局长王晓军》为题报道了郑州市公安局管城分局原党委书记兼局长王晓军的故事。

文章称，王晓军到管城公安分局当局长前，这个河南省郑州市惟一的回族区分局在市区5个分局中始终处于老四的位置。辖区小、人口少、纯居民区——穷，基本上概括了管城的特点。管城民警除了老老实实干活，和冠军历来无缘。

文章称，但是，王晓军给管城民警带来了一个梦想。在和全体民警的见面大会上，他给大家讲了这样一个小故事：课堂上，老师向学生发问：“谁是世界第一高峰？”学生纷纷作答：“珠穆朗玛峰。”

“那么，谁是世界第二高峰？”学生哑然不知——正当民警期待答案时，王晓军讲出的却是一个全新的理念：“这个故事告诉我们，从某种意义上讲，只有第一，没有第二，第二名和最后一名没有区别。我们管城分局就是要勇争一流，敢夺第一！”

目标既定，王晓军第一个站在起跑线上。上任10个月创造了许多个第一：第一个带头下访，包案接待，亲自接待控申案件87起，结案86起；第一个提出并建成了区级监控指挥中心，全面提升了社会治安管理与防控整体水平；第一个异地用警，自我暗访，揭丑亮短，推进队伍基础建设；第一个实施每日网上法制点评，提高民警执法办案水平。

他用诸多的第一成就了管城民警冠军的梦想：10个月后，管城分局连续登上冠军的领奖台，在郑州市“两严一创”夏秋和冬季打防攻势中两次夺得市区分局组综合成绩第一名，并获得冬季严打单项冠军，让全市公安机关为之轰动。

2006年1月16日，正是春节前夕。郑州市某大型服装批发商场发生恶性爆炸案件，犯罪嫌疑人两次投放自制定时炸弹，向商场敲诈勒索30万元现金。

为了确保上万个柜台的正常营业和日流量几十万顾客的生命安全，使市民度过一个平安、祥和的节日，除了迅速侦破此案，管城分局别无选择，背水一战。

王晓军坐镇商场专案专办，分局机关、各派出所近二百名民警顶风冒雪，日夜守护着商场四十多个出入通道；管城民警9天9夜废寝忘食，终于在春节前第4天成功破案。

温文儒雅的王晓军，不但办案冲在第一线，而且生活中也充满温情，他经常为民警选择有益的书刊并组织大家阅读和点评；还陆续筹措数百万资金，购买了千余件警用器材、通讯设施、办公电脑和警用汽车，改善基层警用装备。

他把政策向基层倾斜，为25名老民警、青年骨干民警想方设法解决了待遇问题，提高了基层民警工作的积极性；还千方百计地筹建民警家属楼，让每一个管城民警都有住房，为民警解决后顾之忧。

来源：大白新闻

责任编辑：余鹏飞