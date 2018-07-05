原标题：新华社评论员：美国鼓吹“经济侵略”充斥冷战思维——一评美国白宫贸易和制造业政策办公室报告

新华社北京7月5日电题：美国鼓吹“经济侵略”充斥冷战思维——一评美国白宫贸易和制造业政策办公室报告

新华社评论员

6月19日，美国白宫贸易和制造业政策办公室发布了题为“中国的经济侵略如何威胁美国和世界的技术与知识产权”的报告，将中国工业现代化、全球价值链升级和经济增长诬称为“经济侵略”，指责中国“不仅威胁美国经济，还威胁整个世界经济”。

报告罔顾中国在市场开放和法治建设方面取得的显著成效，罔顾各国投资者在中国市场投资兴业获得的巨大收益，罔顾政府必要监管这一世界通行做法。在缺乏事实支撑和有效论证情况下，报告主观臆断，先入为主，对经济领域的相关问题强行注入政治考量，大量使用“经济胁迫”、“盗窃”、“掠夺”、“经济侵略”等对立性语言，通篇充满了零和博弈和强权霸道的冷战思维。

这是一份不客观、不专业、不可信的报告。比如，报告所提6项所谓中国“经济侵略战略”，要么寥寥数语一笔带过，要么漏洞百出，根本站不住脚。报告所谓“广泛和侵略性的监管”指的都是市场经济中一国对市场准入和监管的正常做法，将这些偷换成强制技术转让概念，严重缺乏专业精神。报告存在典型的循环论证，不乏“似乎”、“可能”等猜测性语言，毫无准确性和严肃性可言。

中国人民历来爱好和平，以真诚愿望和实际行动追求和平与发展，谋求民族复兴。翻开历史，尤其是中国近代以来的历史，无论从任何方面讲，“侵略”这个词都绝不应、也绝不会扣到中国头上。

反观美国，一段时间以来，华盛顿为追求“美国优先”，以贸易逆差、国家安全为幌子，无视相关国际规则和全球共识，破坏契约精神，肆意利用国内法，频繁使用关税手段侵犯他国利益，破坏全球产业链，让美国独占更多利益。

2018年1月，美国以保护国内产业为由，通过201调查决定对进口光伏和大型洗衣机采取保障措施，加征关税；3月，以国家安全为名，通过232调查决定对钢、铝产品加征关税，并于5月决定启动对汽车及零部件232调查；同样在3月，美发布301调查报告，提出对中国500亿美元进口产品加征关税，并以中国反制为由变本加厉，威胁追加对中国2000亿美元进口产品加征关税的“罚单”。以232调查为例，继中国之后，印度、欧盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄罗斯等世贸成员先后将美232调查起诉至世贸组织，通过法律途径维护权益、伸张正义。

事实无可辩驳地表明，美国已成为国际规则的最大破坏者，也是经济全球化和自由贸易的主要挑战者。“只有那些习惯于威胁他人的人，才会把所有人都看成是威胁。”美国白宫贸易和制造业政策办公室的这份报告，充斥着保护主义和冷战思维。

当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，和平合作、开放融通、变革创新的潮流滚滚向前，美方报告与历史前进的逻辑相反，与时代发展的潮流相悖。历史将会证明，鼓吹“经济侵略”充斥冷战思维，不得人心，根本行不通。（完）

责任编辑：张迪