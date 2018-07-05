载有中国游客游船普吉岛翻覆 目前游客已全部获救

[最新消息！载有中国游客游船普吉岛翻覆 目前游客已经全部获救]5日下午，两艘载有中国游客的游船，分别在泰国普吉府珊瑚岛和梅通岛翻船。两艘船上共133名游客。据了解，普吉岛当天疾风骤雨，当地政府已多次发布风浪提醒。截止发稿时间，记者从中国驻宋卡总领馆得到消息，目前人已经全部上来了，没有接到伤亡情况。有部分受惊吓的游客，均已经在医院接受救治。
点击进入专题：泰国普吉岛多艘船翻覆致7人失踪 船上有中国游客
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