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载有中国游客游船普吉岛翻覆 目前游客已全部获救

载有中国游客游船普吉岛翻覆 目前游客已全部获救
2018年07月05日 23:56 封面新闻
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　　[最新消息！载有中国游客游船普吉岛翻覆 目前游客已经全部获救]5日下午，两艘载有中国游客的游船，分别在泰国普吉府珊瑚岛和梅通岛翻船。两艘船上共133名游客。据了解，普吉岛当天疾风骤雨，当地政府已多次发布风浪提醒。截止发稿时间，记者从中国驻宋卡总领馆得到消息，目前人已经全部上来了，没有接到伤亡情况。有部分受惊吓的游客，均已经在医院接受救治。

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泰国普吉岛多艘船翻覆致7人失踪 船上有中国游客

责任编辑：张迪

普吉岛
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