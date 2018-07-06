原标题：短兵相接前，中国对美国说“四不”

国是直通车

明确给出中国态度。

按原定时间表，美国将于7月6日对中国340亿美元输美商品加征关税。中美贸易战越来越近了。

5日上午，面对记者轮番提问，中国商务部新闻发言人高峰用一连串的“不”明确给出中国态度。

不打第一枪

目前最受关注的是美国对华加征关税措施如果落地，中国同等规模、同等力度的反制清单会否立即生效。日本经济新闻记者的提问甚至“话里有话”：考虑到时差问题，如果中国于北京时间6日零点开始对美国商品征收关税，那么中国的行动比美国还要早一些。

对此高峰强调，美方挑起了这场贸易战。中方不愿打，但为了维护国家和人民的利益，必要时不得不打。“中方绝不打第一枪，但如果美方实施征税措施，中方将被迫进行反制。”

实际上，针对这一问题，近期中国多个部委已明确发声。中国国务院关税税则委员会办公室有关负责人4日称，中国不会先于美国实施加征关税措施。海关总署关税征管司有关负责人5日也表示，对原产于美国的部分进口商品加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施。

不低头、不动摇

此前美国总统特朗普威胁说，如果中美两国不能很快达成贸易协议，美国可能对中国5000亿美元输美产品加征关税。而2017年全年中美双边贸易额不过5800多亿美元。

有人担心，在中美双边贸易额占中国外贸总额约七分之一的情况下，中美贸易战一旦爆发，中国可能会顶不住压力。

其实这是多虑了。高峰算了笔账：美国公布的340亿美元征税产品清单中，约59%是在华外资企业生产的产品，其中相当一部分来自美国企业。

换句话说，美国对华出口商品加征关税，实际上是在搞“自杀式袭击”，打击的是“自己人”。用高峰的话说，美国“是在向全世界开火，也在向自己开火”。

他表示，美国这种“贸易霸凌主义”是在逆时代潮流。“中国既不会在威胁和讹诈面前低头，也不会动摇捍卫全球自由贸易和多边体制的决心。”

至于中美贸易摩擦会给中国外贸带来怎样的影响，高峰称，今年全年中国外贸稳中向好势头“能够得到巩固”。

据官方数据，2018年1-5月中国进出口总值11.63万亿元人民币，同比增长8.8%，依然处于较高水平。中国与欧盟、东盟等主要贸易伙伴的进出口总额也在稳定增长。

高峰表示，今后中国将努力推动出口提升质量，加大力度推动跨境电商、市场采购等新业态、新模式发展，加大力度支持企业开拓新兴市场。

不会损害外企合法权益

此前，中国商务部曾表示，将采用数量型和质量型在内的综合措施对美进行反制。外界猜测，这意味着在华美资企业可能会因此成为中国的下一个打击对象。

对此高峰明确表示，中国市场代表着稳定、理性、法治，“所有在华企业的合法权益都将得到中国政府的保护”。对于美方挑起的贸易摩擦可能给企业带来的影响，中方将持续评估，并努力帮助企业缓解可能受到的冲击。

责任编辑：张迪