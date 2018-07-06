中国贸促会与驻华商协会:美严重扰乱全球经贸秩序

原标题：中国贸促会与驻华商协会代表：美行为严重扰乱全球经贸秩序

美若执意对华加征关税，不仅损人不利己，还将打击全球产业链和价值链。

在7月5日中国贸促会、中国国际商会组织召开的驻华商协会代表座谈会上，大韩贸易投资振兴公社中国本部部长金三洙就中美贸易战吐露了他的忧虑：根据韩国机构调查，若美对中国500亿美元产品加征25%关税，在美从中国进口减少10%情况下，韩国有可能会减少20%的对华出口。

中国贸促会、中国国际商会副会长卢鹏起则用两个“严重”来形容美国近期实施的贸易保护主义措施所产生的后果：“严重扰乱全球经贸秩序”及“严重损害了全球工商界的正当权益”。

卢鹏起指出，美国的行为既不利于美国经济增长，又增加了世界经济的混乱和不确定性。

与此同时，在美国贸易保护主义倾向日益明显之时，中国正在用实际行动加大改革开放力度，完善全球治理，推动建设开放型世界经济。卢鹏起表示，贸易保护从来都损人不利己——如各国都以贸易保护为武器，保护自身，钳制他国，全球将陷入经济停滞的大漩涡。因此，呼吁各国工商界一致发声，支持多边贸易体制，反对贸易保护主义。

美行为严重扰乱全球市场

第一财经记者获悉，此次中国欧盟商会、巴西投资促进局、日中经济协会、韩国贸易协会、大韩贸易投资振兴公社、中国德国商会、中国马来西亚商会、哥伦比亚出口、旅游、投资及国家品牌促进会等多家国外商协会均在美对华加征关税前夕派人参加上述会议，并对美国引发的贸易冲突可能给各自国家经济发展带来的冲击表达了不同程度的忧虑担忧。

中国德国商会法务部法律顾问弗里茨（SebastianFritz）表示，德方极力谴责贸易保护主义。

哥伦比亚驻华使馆商务参赞仝泰丽指出，目前哥伦比亚同超过60个国家有经贸协定，并希望能够获得更多机遇来加强全球价值链，“我们认为所有反对自由贸易的措施都是不合适的。”

美国博钦律师事务所（Perkins Coie LLP）北京代表处首席代表何思（Michael House）则指出，美国政府多年以来一直大致上秉持着消除关税壁垒、支持自由贸易的原则，直至本届政府在2016年上台。

“特朗普总统2017年初上任之后，美国出现了很大改变，尤其是在贸易政策方面。”何思说，美政府并没有遵循此前一贯遵守的原则，而采取了一种非常有侵略性、不正当的做法，甚至可以说，（他们）扭转了多年以来的美国贸易政策。

美国政府数月以来的贸易政策是同“我们所坚持的贸易自由化的原则背道而驰的”。何思表示，博钦律师事务所认为美国政府近期的行动是与其在世贸组织（WTO）下的义务相违背的，也与美国传统盟友的利益相冲突。

何思还强调，当下美国政府的贸易政策并不是在美国得到一致认可的，事实上在美国存在分歧，甚至在美国政府高官中也存在争议。

卢鹏起则表示，美国近期采取了一系列的贸易保护主义措施，从涉及钢铁和铝的“232调查”到针对中国的“301调查”，再到涉及汽车和零部件的“232调查”，从对多个国家进口的钢铝制品分别加征25%、10%关税到对价值500亿美元的中国产品拟征收25%的额外关税。

而为维护本国合法权益，近期各国纷纷采取措施，加拿大对价值166亿加元的美国产品征收关税、欧盟对价值28亿欧元的美国产品加征关税、印度将对价值2.41亿美元的各种美国农产品和钢铁加征关税。卢鹏起表示，可见美国的行为已引发多米诺效应，严重扰乱了世界市场并威胁到WTO体系。

卢鹏起表示，美国日益浓烈的贸易保护主义色彩将增加世界经济的混乱和不确定性，给各国特别是发展中国家造成较大冲击。

更深入地看，美国倾向于利用单边、双边行动来趋利避害，必然会产生强烈的示范效应和竞争效应，引发全球范围内更多的单边或区域性行动。卢鹏起表示，可见美国的行为既不利于美国经济增长，又增加了世界经济的混乱和不确定性。

近日，牛津经济研究院在最新发布的报告中亦指出，全球贸易冲突面临严重升级的风险。而在关税冲突升级的情况下，整体贸易战可能涉及的产品将占全球进口总额的4%，涉及的全球贸易额将超过8000亿美元，这将令全球GDP在2019年下降0.4个百分点。

中国商务部发言人高峰在7月5日的例行发布会上则指出，根据分析，美方公布的所谓340亿美元的征税产品清单中，有约200多亿，约59%是在华的外资企业生产的产品，其中美国企业占相当比例。可以看出，如果美方启动增税，实际上是对中国和各国企业、包括美资企业的增税。美方措施本质上打击的是全球产业链和价值链。简单来说，美国是在向全世界开火，也在向自己开火。

按既定节奏和自身需求持续加大改革开放

相对于美国大力奉行贸易保护主义，中国则坚持多边主义，实施对外开放的国策，这本身就是提振世界经济信心的重要举措。

卢鹏起表示，尽管美国指责中国市场不够开放，但事实上中国十几年来的改革开放成绩举世瞩目，我们还将按照既定的节奏和自身的需求持续加大改革开放。

他指出，中国发改委、商务部最新公布的2018年版外商投资负面清单由63条减至48条，并将在22个领域推出开放政策。

同时，近期中国还将大幅降低汽车和汽车零部件、服装鞋帽、厨房、体育健身用品、家用电器、养殖类、捕捞类水产品、化妆品等各种消费品的关税，同时将在金融、制造业、农业等多个领域减少对外国投资的限制，大幅放宽市场准入。

中国欧盟商会政府事务总监张子婷表示，欧盟在华企业一直关注准入（问题），譬如在服务业市场、制造业市场等方面的准入，商会也乐见中国继续展现坚持开放和（坚持）全球化的信心。

张子婷表示，特别是上述2018年版负面清单对汽车行业和金融服务业都提出了新的开放路线表。在今年针对其会员企业所作的《商务信心调查》中，会员企业均表示，若这些行业真正开放，愿意加大在华投资。

近期，中国欧盟商会发布了2018 年《商业信心调查报告》（下称“报告”）。报告显示，2017年欧洲在华企业经营状况持续改善。欧洲在华企业表示，《中欧投资协定》若成功签署，将释放明确的信号，表示中国愿意履行承诺，为在华企业打造积极的营商环境并帮助欧洲投资者增强扩大在华经营的信心。同时，57%的受访企业表示，如果中国拥有更开放的市场，他们将增加在华投资。

责任编辑：张迪