原标题：泰国游船翻覆事故增至49人失踪 船上有中国游客

乘客在救生艇上待救。（图：外媒）

海外网7月6日电 据外媒消息，泰国普吉岛附近旅游船翻覆事故已致49人失踪。

据人民日报客户端早前消息，当地时间7月5日17：45，在普吉海域，由于暴风雨，出现翻船事故。共有3条船出事，一条有乘客98人（含练习潜水的），一条有乘客30余人，一条有俄罗斯夫妻2人。第一批救起来的48人，第二批救起来的42人。

有指观光船当时正从拉差岛返回普吉岛。（图：外媒）

报道称，中国驻宋卡总领事馆透露，“7月5日下午，我馆得到泰警方通报，两艘载有中国游客的游船分别在普吉府珊瑚岛和梅通岛发生翻船事故，两艘船上共有133名游客，泰方正全力搜救。”

接到消息后，中国驻宋卡总领事立即启动应急机制，全馆动员，紧急联系泰当地政府、水警和海军等相关部门，敦促对方全力救助，联系当地医院及游客协助中心为救治伤员做准备，并密切跟踪泰当地及国内媒体相关报道。（海外网 侯兴川）

有伤者接受治疗。（图：外媒）

伤者坐在地上休息。（图：法新社）

获救游客回到岸上。（图：法新社）

救援人员合力把堕海乘客抬上岸。（图：法新社）

部分获救游客获安排地方休息。（图：法新社）

责任编辑：张迪