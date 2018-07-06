美媒:中国政治和财力无可匹敌 AI雄心将影响全球

原标题：美媒：中国政治和财政能力无可匹敌 AI雄心将影响全球

参考消息网7月6日报道 美媒称，通过一些着眼未来的倡议，中国正悄悄在西方国家越来越多地撤出的一些领域发展自己的力量。人工智能（AI）就是中国带来重大全球性影响的一个领域。

据美国外交学者网站7月3日报道，2010年至2014年，美国递交的人工智能领域的专利申请数量超过世界上任何其他国家（15317项），几乎是位居第二名的中国的两倍。不过，中国目前正在政府的支持下展开全面努力，力争到2030年前成为人工智能领域的全球领导者。

报道称，中国发展人工智能的努力显然是由多部门合作。在政府的政策和财政扶持下，私营部门在这方面发挥了作用。CB风险投资公司的一份报告说，2017年，全球人工智能领域股权融资的48%流向了中国，而美国的这一比例为38%。

中国的科技公司阿里巴巴和腾讯投入了大量资源开发人工智能，将中国最好的工程师和科学家招募到规模和尖端程度可以与硅谷相匹敌的研究园区。北京最近宣布建设一个耗资20亿美元的人工智能技术园区，计划容纳400家企业，就是一个例子。

成立于2014年的初创企业商汤科技公司最近的估值超过45亿美元，这就是中国人工智能领域潜力的一个迹象。该公司计划将即将融到的资金应用于工业环境下的人工智能的市场化。

报道称，中国实施宏伟设想的政治和财政能力现在在全世界可能是无可匹敌的。其中一个例子就是中国的高速铁路网，它从起步到达到世界最大规模仅用了不到20年时间。

此外，随着中国企业家文化的成熟，超过10亿人一直没有得到发挥的创造性正在获得释放，这对创新和投资具有重要意义。中国为科技提供了试验场，“走向世界”对许多受过良好教育且雄心勃勃的中国企业家来说是一个诱人而现实的前景。中国许多在西方受过教育的最能干的理工科学生选择回到自己的祖国。

虽然像谷歌、亚马逊和微软这样的美国企业仍在人工智能研发方面投入大量精力和资源，但这一工作大部分是在美国以外完成的，这也是阿里巴巴和百度正在采用的全球化方式。

最后，不妨考虑一下历史上美国经济曾在多大程度上受益于政府对技术的投资。步入21世纪，中国正在采取推动美国在20世纪获得技术领先地位的做法。

报道称，中国在人工智能和其他技术上的崛起将对全球经济、社会和外交产生影响，这种影响将持续几十年时间。要保持竞争力，美国和其他西方国家必须加强自身的雄心。

2018年6月27日，“2018世界移动大会-上海”在沪开幕，工作人员在现场进行5G+AI（人工智能）技术的远程操作技术展示。 新华社记者 方喆 摄

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