英媒:中国无人驾驶小巴量产 将在北京等地运营

原标题：英媒：中国无人驾驶小巴量产下线 将在北京广州等地开展运营

参考消息网7月6日报道 英媒称，中国互联网公司百度已经开始批量生产该国首款自动驾驶小型巴士，该公司计划在旅游景点和机场投放这种车辆。

据英国《每日邮报》网站7月4日报道，百度4日在北京举行的百度人工智能（AI）开发者大会上宣布，这款8座巴士“阿波龙”的大小为普通巴士的1/3，没有方向盘、驾驶位、油门及刹车踏板。

这款无人驾驶巴士由百度与中国商用汽车制造商金龙客车合作开发，由自动驾驶操作系统“阿波龙3.0”驱动。据新华网此前报道，这款自动驾驶巴士具有自动变道、转弯、避障等能力。

百度发布的视频展示了该公司位于福建省厦门市的大规模生产设施。视频展示了这款亮闪闪的蓝色巴士在运行中、停在乘客前以及载客行驶的画面。这款巴士设有8个座位和6个站位。

报道称，这款巴士最初将在数个城市的旅游景点、机场和其他封闭区域的“最后一公里”开展商业化运营，包括北京、广州、深圳以及雄安新区。

金龙客车在此前一份声明中称，这款巴士在充电2小时后，可以时速60公里行驶100公里。

百度公司董事长兼首席执行官李彦宏称，厦门生产线的“阿波龙”产量已经达到100辆。

李彦宏说：“2018年将是自动驾驶产品化元年。”

报道称，把海外市场作为目标的百度已与日本软银集团开展合作，以在2019年初之前将“阿波龙”自动驾驶小巴引入日本。它们将进入日本自动驾驶市场，作为核电站内部班车，或用于接送东京当地社区的老人。

在今年4月举行的数字中国建设峰会上，这款自动驾驶巴士面向公众开放试乘。

美国汽车工程师协会将这款巴士的自动化程度列为“第4级”，意味着它可以在没有人工干预的情况下在一个封闭地点行驶。这离最高级别还差一级。达到自动化最高级别的车辆可以在任何情况下在任何路段上行驶。

李彦宏风趣地说：“我去年来参加AI开发者大会是坐着无人车来的，结果在（北京）五环上还吃了一个罚单。”

彭博社此前一篇报道称，中国政府已将自动驾驶汽车纳为一个高科技计划覆盖的关键行业之一，该计划旨在把中国打造成高端创新型产品举世无双的制造国。

中国官方政策鼓励从汽车本身到卫星导航等交通行业各个方面的技术企业开展合作。

李彦宏说：“过去，中国向全球输出廉价的商品。未来，中国会向全球输出AI的技术。” 他还在大会上发布了一款名为“昆仑”的新型AI芯片，该芯片可支持广泛的AI应用，包括声音识别、自然语言处理以及自动驾驶。

2018年7月4日，百度AI开发者大会在北京国家会议中心举行。 新华社记者 李鑫 摄

责任编辑：张迪