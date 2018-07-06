云南怒江发生山石滚落 致3人死亡7人受伤(图)

原标题：云南怒江发生山石滚落 致3人死亡7人受伤

郭健 封面新闻记者 梁波

7月5日中午10时20分，怒江州泸水市称杆乡隔界河附近（瓦贡线K153+750米处）发生山石滚落，砸中正在公路行驶的车辆，致3人当场死亡，7人受伤（其中1人伤势较重），交通中断。

据泸水市消防大队通报，当天上午11时30分，该大队接到市110指挥中心调度后，立即出动1两抢险救援车7名消防官兵火速赶赴现场救援。15时10分，救援消防官兵抵达现场。经现场侦查发现，有3名人员被困在2辆变形越野车内（一车被困1人，另一车被困2人）。随即，现场指挥员立即下达救援命令，由1名安全员联合其他部门救援力量对现场进行不间断观察，防止发二次灾害事故；救援一组利用液压顶杆、绳索等器材移开巨石，开打救援通道；救援二组使用液压破拆工具组和无齿锯对变形车辆进行破拆，转移被困人员。在现场消防官兵奋力处置下，15时40分，3名被困人员（已无生命体征）成功被救出。

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