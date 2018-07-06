京雄城际霸州段正式开工 预计2020年建成通车(图)

原标题：京雄城际霸州段正式开工

新京报讯 （记者李玉坤）7月4日，京雄城际铁路固霸特大桥启动首次钻孔桩施工，这标志着京雄城际铁路霸州段正式开始施工建设。

全线92.4公里，共设5站

京雄城际铁路起自北京李营站，向南经黄村、北京新机场、固安县、永清县、霸州市至雄安新区。正线全长92.4公里，共设5座车站，即李营站、新机场站、固安东站、霸州北站、雄安站，总投资约335亿元。

今年2月28日，京雄城际正式开工建设。北京城区内李营至北京新机场段设计时速250公里，将于2019年与北京新机场同步建成通车。北京新机场至雄安新区段设计时速350公里，将于2020年建成通车。

新建霸州北站距霸州火车站约14公里

京雄城际铁路霸州段全长约8.2公里，预计将于2020年建成通车。

据了解，霸州段在霸州市境内设霸州北站。

据此前公布的环评报告，新建霸州北站位于河北省霸州市西北侧，南孟镇西北岸村西侧，距霸州火车站约14公里。

霸州北站设计为两台四线，站房建筑面积约10000平方米，距北京新机场站约38公里，距雄安站约21公里。京雄城际铁路建成通车后，自霸州北站至新机场站约13分钟，至雄安站约7分钟，至北京西站约半小时。

■ 看点

新区城际枢纽将建在启动区

7月2日，《河北雄安新区启动区城市设计方案征集资格预审公告》发布，雄安新区面向全球征集启动区城市设计方案。

记者从《雄安新区规划纲要》中了解到，雄安的城际站枢纽就将布局在启动区，站城一体，实现与京津冀核心城市直连直通。

今年2月9日，发改委正式批复新建北京至雄安城际铁路调整可行性研究报告。在报告书全本中详细披露了新建雄安站的准确位置，其位于雄县城区东北部，昝岗镇佐各庄村和关李马浒村西侧，221乡道南侧。

记者发现，车站距离雄县城区约8公里，车站为高架站，并将接入京港（台）高铁、津九联络线、津雄城际、雄忻铁路线等，车站总规模达到9台19线（含6条正线），真正成为京津冀地区路网性的主客站、新交通枢纽。

北京段与新机场同步开通

京雄城际北京段35.88公里，2016年12月30日就已经开工建设，将于2019年9月与新机场同步开通运营。

为何开工时间明显早于雄安新区设立时间？

因为北京至新机场段是此前就已规划的铁路。在2月9日发改委批复新建北京至雄安城际铁路调整可行性研究报告中，将新建北京至霸州铁路纳入北京至雄安城际铁路。

责任编辑：张迪