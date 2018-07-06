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普吉岛沉船事故一名中国男性游客死亡 53人仍失踪

普吉岛沉船事故一名中国男性游客死亡 53人仍失踪
2018年07月06日 01:49 新京报
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　　[普吉岛沉船事故一名中国男性游客死亡 仍有53人下落不明]7月5日，普吉岛三艘游船倾覆，载有超过130名乘客，其中两艘载有中国游客。此前称90人已获救，目前数据更新51人已确认获救，多人依旧下落不明。搜救目前已暂停，将于次日早上继续。

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泰国普吉岛多艘船翻覆致7人失踪 船上有中国游客

责任编辑：张迪

沉船事故普吉岛
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