普吉岛沉船事故一名中国男性游客死亡 53人仍失踪

[普吉岛沉船事故一名中国男性游客死亡 仍有53人下落不明]7月5日，普吉岛三艘游船倾覆，载有超过130名乘客，其中两艘载有中国游客。此前称90人已获救，目前数据更新51人已确认获救，多人依旧下落不明。搜救目前已暂停，将于次日早上继续。

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