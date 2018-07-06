向中俄解释“印太政策”?印度这个做法获中方肯定

原标题：向中俄解释“印太政策”？印度的这个做法获得中方肯定

[环球时报驻印度特约记者 元贞]据《印度时报》5日报道，印度近期将与中俄进行密集外交接触，解释印度的“印度洋-太平洋”政策立场，以消除中国和俄罗斯对这一概念的负面看法。这被认为是中印关系持续升温的表现。同一天，媒体发现，印度航空公司将其官网对“台湾”的称呼改为“中国台北”。中国外交部对此表示肯定，台“外交部”5日则恼羞成怒。

近年来，美国抛出“印太战略”概念拉拢印度，并在此基础上搞美日印澳“四方对话”，这被认为是遏制中国的动作之一。《印度斯坦时报》5日引述消息人士的话称，未来几周，印度将与中国举行第二轮海洋对话、与俄罗斯举行第一轮海洋对话，两个会议将聚焦印度的印太政策。报道称，根据印度总理莫迪上月在新加坡香格里拉对话会上的演讲，印度的印太政策空间从非洲海岸一直到美洲，“自由、开放和包容”的印太愿景强调“尊重主权和领土完整，所有国家一律平等”。

“新德里感觉到，化解中俄对‘四国集团’在印太地区的负面外交因素非常重要”，《印度时报》称，就印太概念与中国展开对话的目的是保持两国关系持续升温，印度在这一地区“从来没有公开批评中国”。另据印度报业托拉斯5日引述官方消息源称，印度储备银行已经向中国银行发放开设孟买分行的许可证，“这是莫迪总理对中国的承诺”。

自中印领导人4月在武汉会晤后，两国关系持续升温。5日，印度航空公司被发现，其官网上对“台湾”的称呼已改为“中国台北”。对此，台湾“外交部”发言人李宪章5日称，该部门6月下旬就发现印航官网上订位选择航程起止点的选单中，桃园国际机场后面的标注从原本的Taiwan被改为Chinese Taipei，即指示驻印度代表处向印航表达严正抗议，并要求恢复。

让台湾当局失望的是，印航此次更改是印度外交部批准的。印度外交部发言人库玛5日在记者会上回答记者提问时表示，印度航空的作法完全符合国际规范，也符合印度自1949年以来在台湾问题上的一贯立场。《印度斯坦时报》认为，印度航空遵守了中国要求，把台湾称为“中国台北”，这正是北京希望人们所知晓的名称。

中国外交部发言人陆慷5日表示，印度航空公司有关做法是对世界上只有一个中国、台湾是中国一部分这一客观事实、基本常识和国际共识的尊重，这一做法值得肯定。

中国民航部门今年4月致函44家外国航空公司，要求后者纠正官方网站和其他材料中对中国台湾、香港及澳门等地区的错误标注，目前大多数企业已完成改正，最后截止时间为7月25日。

责任编辑：张迪