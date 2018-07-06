原标题：泰国游船事故已致1死53失踪 乘客大部分是中国人

海外网7月6日电 泰国普吉岛两艘分别载着98人及30多人的观光船，周四（5日）因暴风雨而翻沉，船上大部分为中国大陆游客。据新华社推特称，普吉岛政府深夜表示搜救行动暂停，在海上寻获一具失踪者遗体，仍有最少53人失踪。天气预告显示，恶劣天气将维持至下周二。

新华社的报道（截自新华推特）

另据香港东网消息，普吉府尹诺拉帕（Noraphat Plotthong）表示，名为“凤凰”的观光船上有93名乘客，另有船员及导游12人；至今27名游客及全部船员获救，暂捞获一具遗体，其他人下落未明。他表示：“我们已暂停搜救，周五6时30分会重启行动。”据悉，军方、水警、渔船及直升机会一同加入搜索行列。

普吉岛沉船意外，当局寻获一具失踪者遗体（左图）

在Facebook发布的影片显示，一具身穿观光船标志救生衣的男性遗体，被搜救员从海中抬上船。事件中最少10人受伤，其中一人伤势严重。当地电视台片段显示，获救游客瑟缩在毛毡；有人双手合十，庆幸自己逃出鬼门关；照片中可见获救者中包括多名婴孩，其中一名女童头部受伤，需接受包扎。

搜救行动至晚上暂停。（图：美联社）

自称是观光船船长的男子颂晶（Somjing Boontham）受访时指，几乎所有乘客都是中国大陆游客，只有两名西方人士：“事发时观光船遭5米高巨浪击中，大量海水涌入、令船身慢慢翻侧。”他指自己随即指示船员，向乘客派发救生衣，并放充气救生艇落海；又称有最少一半人失踪。

早前报道称，中国驻宋卡总领事馆透露，“7月5日下午，我馆得到泰警方通报，两艘载有中国游客的游船分别在普吉府珊瑚岛和梅通岛发生翻船事故，两艘船上共有133名游客，泰方正全力搜救。”接到消息后，中国驻宋卡总领事立即启动应急机制，全馆动员，紧急联系泰当地政府、水警和海军等相关部门，敦促对方全力救助，联系当地医院及游客协助中心为救治伤员做准备，并密切跟踪泰当地及国内媒体相关报道。

普吉同日另有一对玩水上电单车的俄籍夫妇失联，后来获救。

当地天气恶劣（图：外媒）

据了解，两艘沉没船只上的人，大部份是一日游陆客或大陆一间公司的职员和家属。台湾当局表示，普吉岛当地无台湾旅客；另有一名普吉台商表示，相信目前当地没有台湾旅行团，至于是否有自由行客，则有待查证。此外，香港入境事务处 （入境处） 回应查询时指出，获悉事件后已即时透过外交部驻港特派员公署 （公署） 及中国驻普吉领事办公室（领事办公室） 了解情况，至今未接获港人求助，会继续与公署及领事办公室保持密切联系，留意事态发展。（海外网 侯兴川）

责任编辑：张迪