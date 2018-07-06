新京报：再度挑起贸易战 美国失道寡助

原标题：再度挑起贸易战 美国失道寡助

[编者按]美方计划于当地时间7月6日起对中国340亿美元输美商品加征关税，商务部新闻发言人高峰5日表示，中方决不打第一枪，但如果美方实施加征关税措施，中方将被迫进行反制。

美国四处点火挑起贸易战，对世界与中国带来什么影响？对美国本身，又意味着什么？近期，新京报推出“中美贸易之我谈”系列评论，聚焦中美双方在贸易战中的较量，以及贸易战背后的发展之道。

美国挑起的贸易战，将美国带至被主要贸易伙伴“围殴”的境地。所谓得道多助，失道寡助。所有遭受美国贸易保护主义损害的经济体正在联合起来，共同反对美国的贸易霸权。

商务部新闻发言人高峰5日表示，如果美方启动征税，实际上是对中国和各国企业、包括美资企业的征税。美国是在向全世界开火，也在向自己开火。“对于美方挑起的贸易战可能给企业带来的影响，我们将持续评估，并努力帮助企业缓解可能受到的冲击。”他说。

强者自强，中国无惧贸易战

经济发展水平和发展潜力是一个国家立足世界的最重要根基。国内经济稳中求进，持续向好，使中国有底气应对美国的挑衅。2017年我国经济稳中向好，GDP同比增长6.9%，不仅增长速度在全球领跑，而且发展的质量和效益不断提升。全国规模以上工业企业实现利润总额75187.1亿元，比上年增长21%，增速比2016年加快12.5个百分点，是2012年以来增速最高的一年。

2018年6月世界银行最新一期《全球经济展望》显示，2018年全球经济增长仍将保持3.1%的强劲势头，新兴市场和发展中经济体2018年经济增速将加快至4.5%，而中国的经济增速将高达6.5%，继续领跑全球。今年以来，国内经济运行的态势也验证了这一判断。一季度我国经济增长6.8%，与去年四季度持平，经济增速连续11个季度稳定在6.7%-6.9%区间。经济实力不断增强，使中国完全有能力应对中美贸易战。

经济高增长主要源自国内需求。过去十年，我国消费对于经济增长的贡献一直位于首位，充分发挥了基础作用。今年一季度，消费的基础性作用进一步增强。最终消费支出对经济增长的贡献率高达77.8%，高于资本形成总额贡献率46.5个百分点。

此外，消费升级步伐不断加快，商品性消费正在向品质消费转变，物质消费向服务消费转变，新的消费亮点不断涌现，为经济增长提供不竭的内生动力。一季度，消费贡献率与资本形成贡献率合计高达109.1%，说明中国经济增长主要依靠内需拉动。中美贸易战，或许会对我国外贸出口产生一定的不确定性，但并不撼动经济增长的根基。

失道寡助，美国贸易霸权遭回击

美国的贸易保护主义行径，已经让其自身陷入四面楚歌的境地。特朗普执政以来，以美国优先为目标，挥舞关税大棒，四处挑起贸易战，已经遭到主要贸易伙伴甚至美国盟友的坚决反击。

6月5日，为了报复美方对墨方钢铝产品征收高关税，墨西哥对美国钢铁、猪肉、苹果等产品开征最高税率25%的关税。6月21日，土耳其宣布从当日起将针对美国加征总额为3亿美元的关税；印度同日也宣布，从8月4日起对美国的多种农产品、钢铁产品和铁矿加征关税。6月22日，欧盟开始对自美国进口的价值28亿欧元、约合216亿元人民币的产品加征关税，而且还将实施针对36亿欧元美国商品的贸易反制措施。6月29日，俄罗斯表示已就美国对俄钢铝产品加征关税，诉诸世界贸易组织争端解决机制。同日，加拿大正式宣布，从7月1日起，对价值126亿美元的美国商品征收10%或25%的报复性关税。

美国挑起的贸易战，将美国带至被主要贸易伙伴“围殴”的境地。所谓得道多助，失道寡助。所有遭受美国贸易保护主义损害的经济体正在联合起来，共同反对美国的贸易霸权。

相互开放，方可共享发展之红利

十九大报告指出，开放带来进步，封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

目前，中国已经与24个国家和地区签署了16个自贸协定，有8000多种商品享受到零关税的进口政策。自2015年以来，我国连续五次下调了进口消费品关税。当前，中国进口关税水平仅为9.8%，贸易加权进口税率仅为4.4%，已经接近发达国家的水平。

今年以来，中国采取了一系列的对外开放新举措。5月1日，中国宣布降低进口药品的关税。6月26日，国务院宣布将下调对部分亚太地区国家商品的进口关税，其中，大豆的关税从3%下调到零。从7月1日起降低进口汽车关税。此外，还要在11月举办首届进口博览会，为世界各国特色优质产品进入中国市场打开方便之门。

中国不仅是世界第二大消费市场，而且是世界增速最快的消费市场，连续第14年保持两位数增长。2018年中国社会消费品零售总额达36.6万亿元，比上年增长10.2%。中国新一轮对外开放必然给世界各国特色优质产品进入中国市场创造极大的便利，使世界各国共同分享中国经济发展的红利。

特朗普在竞选时曾夸下海口，能让美国经济实现4%的增长。近日，特朗普又称，美国单季GDP增速将进一步上升，预计非常接近实现4%的经济增长，甚至会超过4%。可事实却一再令这位美国总统食言。

根据美国商务部经济分析局的预估数据显示，2017年美国GDP增速仅为2.3%，美国近日公布的一季度GDP增长修正值仅为2%，比4月份预计的2.2%还要低。东方不亮西方亮，美国挑起贸易战，不会改变中国自主开放的进程，只会使美国错失出口增长的大好时机，更将经济增长的机会拱手相让与他国。

□赵萍（中国贸促会研究院国际贸易研究部主任）

责任编辑：张迪