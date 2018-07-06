原标题：王毅同奥地利外长克奈斯尔举行会谈

来源：央视新闻客户端

当地时间7月5日，国务委员兼外交部长王毅在维也纳同奥地利外长克奈斯尔举行会谈。

王毅表示，今年4月，范德贝伦总统偕库尔茨总理成功访华，双方确定建立友好战略伙伴关系。中方愿同奥方一道，按照这一新的定位，落实好两国元首达成的重要共识，保持各层级密切交往，以中国新一轮改革开放和奥方参加中国国际进口博览会“国家展”活动为契机，推动中奥务实合作扩容升级。中方赞赏奥方积极参与“一带一路”建设，愿与奥方共享亚欧互联互通带来的巨大市场机遇。

王毅表示，奥方刚刚接任欧盟轮值主席国，我们期待奥方为增进中欧战略互信、促进中欧全方位合作发挥建设性作用。中国将继续坚定支持欧洲一体化进程，愿在全球治理和国际事务中与欧方加强沟通协调，为当今充满不确定性的时代注入更多正能量。

克奈斯尔表示，不久前，范德贝伦总统偕库尔茨总理对中国进行的“超级访问”取得圆满成功。当前，奥中关系处于历史最好时期，各领域交往与合作达到前所未有的高水平。奥方愿与中方一道落实两国元首共识，加强各领域合作，推动奥中关系取得更多务实成果。欧方高度重视中国的地位和作用，愿进一步加强与中方在多边事务上的沟通与协调。

两国外长还就伊朗核问题交换了意见，一致认为应维护伊核问题全面协议，保障各方对伊合作正当权益，推动即将召开的伊核问题外长会发出团结一致的信号。 （央视记者 侯茂华 徐公正）

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