中国游客亲历普吉岛巨浪:船身几乎90度摇摆

封面新闻讯（记者 殷航）“刚刚经历了这一切，平安到达岛上，想想后怕。”7月5日晚11点35分，李女士发了这条微博，并配上了小船在海上漂泊的视频。记者从视频中可以发现，游客们都穿着救生衣，海浪很大，船身晃得比较厉害。

她告诉封面新闻记者，7月5日白天时，普吉岛天气不错，于是选择了出海游玩。按当天出海行程，她们前往皇帝岛浮潜。皇帝岛在普吉岛南面，相距12公里，坐快艇需要30-40分钟左右，坐大船则需要约2个小时。近年来，皇帝岛成为普吉岛周边的一个热门出海岛屿，这里水清沙白，非常适合浮潜。

到达皇帝岛后，李女生和家人们现在沙滩上拍照，然后开始浮潜。下午4点半左右，皇帝岛天气急转直下，突然狂风暴雨来袭。“天气发生变化前5分钟我们都还在浮潜。”李女士回忆，当时天突然就黑了，游客们纷纷往自己的船前跑，雨滴非常大，打到海里噼里啪啦地响。

坐上船后，她们开始往普吉岛赶。“天气变化太快了，浪特别大，我们船长一开始准备去临近的珊瑚岛避一避，怕耽误时间最终决定直接一路开回内海。”李女士告诉记者，自己和家人乘坐的是一艘35人的小船，船长50多岁，非常有经验，“翻船的地方就在珊瑚岛附近，那里是海中心”。

回程路上，乌云密布，海浪一个接一个打到船身。“浪比船都高，船身几乎是90度摇摆。”李女士和家人穿着救生衣挤在一起。她说，自己不想往坏的地方想，大家全部都手牵着手，年轻的游客主动照顾老人和小孩，船上有6名船员都在安抚和照顾。

在大海上漂泊了3个多小时候，李女士和家人乘坐的这艘船安全驶入内海。忽然间，浪小了。这时，船舱里响起了音乐声。“千言万语只想说平安就好。”

事发后，一位长期奔波在四川与泰国的导游告诉记者，每年7-9月都是泰国的雨季，天气变化非常快，艳阳天与暴风雨时常只隔10多分钟。他说，在普吉岛当地，稍微大一点的旅行社都比较注重天气情况，若暴风雨来临或是海上风浪大，一般不会带游客出海。“但也有一些旅行社为了赚钱，还是希望游客在雨天出海，这样他们可以赚钱。”他提醒，游客在雨季前往泰国时，若天气不好，选择出海游玩一定要慎重。

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