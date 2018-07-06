马来西亚叫停中资承建铁路项目 专家:寻谈判空间

原标题：马来西亚叫停中资承建铁路项目 专家：或为在谈判中谋求迂回空间

[环球时报驻马来西亚特约记者 欧贤安 环球时报记者 白云怡]马来西亚方面4日致信中资企业，以“国家利益”为由，要求暂停马来西亚东海岸铁路（ECRL）项目的建设。前一天，马来西亚财政部长林冠英强调并非取消该项目，但要求中方企业“唯有大幅降低建设价格，这个项目才能在财务上和经济上可行”。这是马来西亚近期叫停的第三个中资项目，马国此举引起各方猜测。林冠英5日对媒体表示，暂停这些项目“只针对相关承包商的相关条款，不针对任何国家”。法新社称，这一表态是为了平息“针对中国”的疑虑。

马来西亚前纳吉布政府于2016年10月批准东海岸铁路建设，11月签订项目合同。该计划横贯马来半岛东西，连接大马8个重要城市，总长约688公里。马来西亚《财经日报》4日报道称，马来西亚东海岸铁路的所有者 ——大马衔接铁路公司（MRL）已经致信该铁路的承建方中国交建，以马来西亚“国家利益”为由，要求暂停马来西亚东海岸铁路的建设。

这一消息并不意外。再次执政的马来西亚总理马哈蒂尔在此前的大选中多次声称，如果再次执政将就该项目与中方“重新谈判”。4日，中国交建马来西亚东海岸铁路项目公司发表声明说，确认已收到MRL公司暂停ECRL所有工作的通知，并对该项目在现时停工感到遗憾，因为实质工作进展良好。声明说，ECRL是马来西亚的一个重要项目，将有利于沿线人民和经济发展。中国交建受委托作为总承包商进行项目，以协助马来西亚的基础设施兴建。合作由中国交建和MRL公司通过所有法律程序签署，希望MRL公司能够兑现和尊重签订的合同。

中交建称：“我们尊重并遵守马来西亚法律，在这种情况下，我们别无选择，只能遵守停工指示。基于该通知没有表明停工期限，我们对因停工而产生的额外费用、损失和损坏表示担心。我们亦对停工影响的2250名本地员工及数百家分包商、供应商和顾问公司的生计表示痛心和关切。”

此前的7月3日，马来西亚财政部长林冠英称，东海岸铁路项目的总承包费用已经超过200亿美元，超出原本预估值50%。他称，自己计划于近期访问中国，就该项目的合同与中方重新谈判。“美国之音”5日评论称，东海岸铁路项目在马国内有争议，但按照前政府与中国交建签订的合同，现政府似乎很难取消这一项目。一方面，马来西亚面临着赔偿巨额违约金（约55亿美元），另一方面，该项目已经开工近一年，马政府也已按进度支付了部分款项。

英国《金融时报》称，这是马来西亚新政府叫停的第三个由中资支持的项目，前两个是输油管建设。马来西亚政府5日表示，正在调查前政府是否用输油管项目从中国得到的贷款来还“一马”基金的资金亏空，马来西亚前总理纳吉布近日已被捕。《日经亚洲评论》网站5日引述消息人士的话称，马哈蒂尔近期预计将率领高级别官员访问中国，此时叫停中资项目是为了表明马政府对债务问题的严肃性，也是为了在谈判中对中方施压。

“东海岸铁路项目的任何变化都不会影响马来西亚和中国的贸易和投资关系”，路透社5日引述马国际贸易与工业部部长达勒雷京的话称。但马政府的新动作已经在业界引起担忧。法新社5日引述马来西亚CIMB银行经济分析师宋诚焕的话称，“任何和前政府有来往的企业都会暂停行动，直到确认原来的项目不会被新政府重新审查”。

广西民族大学东盟研究中心研究员葛红亮5日对《环球时报》记者表示，马哈蒂尔接连暂停中资项目一定程度上有与纳吉布进行政治斗争的考量，也有其他政治考量。“马哈蒂尔执政经验和对华交往经验非常丰富，他一方面表达出强烈的访华意愿，一边宣布暂停中资相关项目，很可能是为了在谈判中谋求迂回空间”，葛红亮称，“此外，在马哈蒂尔的执政联盟中，曾有相当一部分力量反对这些项目上马，此次重审ECRL项目也是向选民兑现竞选承诺。”

葛红亮表示，目前马哈蒂尔的对华政策尚不清晰，虽然马来西亚的对华政策很难出现颠覆性转变，但一些曲折如今看来在所难免，个别项目也不排除面临“回调或搁置”的风险。

责任编辑：张迪