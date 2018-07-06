为留非洲最后“友邦” 台拍胸脯:与其至死不渝

原标题：为留住非洲最后“友邦”，台当局拍胸脯：与斯威士兰“至死不渝”

[环球时报驻台北特约记者 张雯雯]大陆9月将在北京主办“中非合作论坛”。为了留住非洲唯一“邦交国”斯威士兰，台当局5日甚至表态双方关系“至死不渝”。不过，这样的“誓言”在岛内舆论看来却要打个大大的问号。有分析人士直言，台湾的国际空间操控在大陆手中。

台湾联合新闻网5日称，大陆9月将主办“中非合作论坛”，之前曾想让台当局在非洲唯一“邦交国”斯威士兰出席，并喊话希望斯威士兰早日加入中非大家庭，拍张大合照，岛内一直关切与斯威士兰关系是否因此生变。5日，台“外交部亚非司司长”刘邦治就此回应称，目前获悉的情况是斯威士兰没有收到论坛邀请函，国王也向台湾表示不会出席。他说，每个“邦交国”都受到大陆的压力，这是确实的情形，但斯威士兰与台湾的关系是“至死不渝的程度”，他对双方关系充满信心。报道同时提到，台驻斯威士兰“大使”陈经铨积劳成疾，中风病倒，目前在南非医院治疗。

台湾当局和斯威士兰1968年9月“建交”，2017年斯威士兰是台第156大贸易伙伴，双方之间的贸易额为760万美元，台湾长期为该国提供医疗服务协助，公共卫生方面也提供职业训练，且斯国在台留学生不少。虽然蔡英文当局“言之凿凿”，但岛内一直对与斯威士兰的关系颇为担忧。布基纳法索与台湾“断交”后，政治大学学者严震生受访时称，若大陆拿下斯威士兰，台湾在非洲“邦交国”将全面溃败。他说，“中非合作论坛”与大陆在拉丁美洲举办的合作论坛不同，前者只有大陆的非洲邦交国可以参与，只要和台湾有“邦交”就不得加入，而中非论坛原属部长级会议，但这次提高到元首峰会层次，全部非洲国家领导人都会出席，这对斯威士兰来说是很大的压力。台“国家政策基金会外交国防组”召集人林郁方称，虽然蔡英文4月出访斯威士兰，但双方并没有特殊关系，斯威士兰早前还跟台湾索取一架价格不菲的飞机，观察之前多米尼加“断交”也是得到台湾军事援助后就走人，斯威士兰与台湾“断交”的可能性还是很大的。

正因为如此，蔡当局对斯威士兰极尽拉拢之能事。6月斯国王访台时，蔡英文不仅给予很高礼遇，还邀请其视导“汉光”军演。有媒体猜测，双方关系没破裂，和斯威士兰王子有关系。据《联合报》报道，王子班科希6月在台拿到学士学位，毕业后仍继续攻读实践大学研究所，还有一家岛内银行欢迎他实习。

《世界日报》回顾称，上世纪60年代非洲独立风潮兴起时，台湾与不少非洲国家缔结“邦交”，数量一度多达20个。其中斯威士兰的卫生条件不好，艾滋病比例高，多年来靠着台湾的高质量医疗与公共卫生水准输出，斯国卫生条件改善不少。但近几年大陆医疗公卫也不断进步，台湾面临不小的竞争压力。前“外交部长”欧鸿炼称，理论上台湾所有“邦交国”都想与大陆建交，这在马英九时期就已如此，“台湾外交空间的发球权，完全掌握于北京”。林郁方称，台“邦交国”目前都狮子大开口，很久没有跟台湾要钱的所罗门群岛也提出金援，因此台湾要挽救与斯威士兰的关系，还是得回到两岸关系上。《中国时报》的一篇评论称，执政两年连丢4个“邦交国”，若蔡英文只图追随美日抗陆步调，或应付需索无度的“外交”勒索，或杂乱无章地经营“新南向”，本末倒置，将徒劳无功。

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