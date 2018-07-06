美媒：即便面临美国挑战 中国产业升级也必定成功

原标题：美媒：自我改革意愿推动中国城市转型

美国《纽约时报》7月5日文章，原题：即便面临美国挑战，为何中国产业升级进程必定成功 即便美国总统特朗普想发动一场贸易战阻止中国科技进步，中国打造强有力科技产业的愿景必定成功。原因或许就在中国一些二线城市的转型实践中。

广东东莞的一家制造企业曾经依靠敏锐的市场嗅觉和劳动力资源优势迅速积累了大量财富。但是，不断抬升的用工价格以及越来越少愿意走进产业流水线的青年一代都迫使类似企业进行大刀阔斧的改革。如今，曾经宛如人海的生产车间已经被全自动机器代替，每一台机器可以完成过去将近30人的工作量。

中国正寻求在新一轮的全球产业竞争中赢得优势，背后的助推可能不完全来自于中共的顶层设计和战略意图。在我看来，这更是源于一股自下而上的力量：中国的专家学者、企业管理者和城市主政者意识转型升级的迫切性：唯有通过现代化才能实现可持续化。我们看到除了东莞外，苏州、温州和徐州等中国二线城市都已推出各具特色的产业升级计划。

中国多年来繁荣发展的经济其实反过来束缚了很多制造业城市进一步发展的步伐，过去十年，部分企业劳动力成本翻了四倍，年轻人不再愿意重复繁重无趣的工作。他们更愿意从事能进行人际互动和时空穿梭的服务业——比如酒店服务和快递行业。东莞、苏州这样的制造业城市主动转型，企业将更多资金投向自动化建设，那些可以证明自身拥有高水平研发中心或者有意愿投资高新制造设备以及工业机器人的企业将赢得税收优惠以及政策扶持。正是这样一种企业与地方政府的同频共振为中国产业转型铺就了一条更长远的道路。

当谈到制造业升级，类似东莞和苏州这样的城市注定成功，部分原因可能归功于他们的改革意愿甚至超过北京。中国的企业和地方政府官员立志在价值链攀登中占据有利位置，中国企业不会落伍。（作者李元（音），赵雨笙译）

责任编辑：桂强