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普吉岛翻船：载有127名中国游客 数十人仍失踪

普吉岛翻船：载有127名中国游客 数十人仍失踪
2018年07月06日 06:59 央视新闻
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　　在普吉海域倾覆的两艘船只，共载有127名中国游客。游船在返航普吉岛途中，突遇特大暴风雨，分别在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。据普吉海事局、水警局通报，截至今天凌晨，事故已造成一名中国游客溺亡，76名中国游客获救，另有数十人暂时无法核实下落。

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泰国普吉岛多艘船翻覆已致1死53失踪 乘客大部分是中国人

责任编辑：桂强

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