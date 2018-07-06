普吉岛翻船：载有127名中国游客 数十人仍失踪

在普吉海域倾覆的两艘船只，共载有127名中国游客。游船在返航普吉岛途中，突遇特大暴风雨，分别在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。据普吉海事局、水警局通报，截至今天凌晨，事故已造成一名中国游客溺亡，76名中国游客获救，另有数十人暂时无法核实下落。

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