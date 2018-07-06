普吉岛翻船：载有127名中国游客 数十人仍失踪

在普吉海域倾覆的两艘船只，共载有127名中国游客。游船在返航普吉岛途中，突遇特大暴风雨，分别在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。据普吉海事局、水警局通报，截至今天凌晨，事故已造成一名中国游客溺亡，76名中国游客获救，另有数十人暂时无法核实下落。
点击进入专题：泰国普吉岛多艘船翻覆已致1死53失踪 乘客大部分是中国人
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 重庆80后女干部落马 老领导2个月前被...
- 【 军事 】 出鞘：如何看待新加坡防长谈要买歼20
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 某“当红影星”父亲求助：女儿拒绝赡...
- 【 科技 】 英国收治首例网络游戏成瘾患者
- 【 教育 】 毕业季调查：你毕业多少年 攒了多少...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有